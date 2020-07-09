Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на голубое топливо в Европе и Азии — на многолетних минимумах. Покупать американский СПГ нет никакого резона, признали даже в Минэнерго США. Клиенты отказались от более сотни поставок, запланированных на лето. В результате экспорт рухнул почти на 63,6%. Почему заокеанский газ оказался никому не нужным — в материале РИА Новости.

Цены упали

В прошлом году нетто-экспорт природного газа в США достиг 54,7 миллиарда кубометров — на 20,7 миллиарда больше, чем в 2018-м. По данным Cheniere Energy, крупнейшего производителя СПГ, в первом квартале объем продаж на мировом рынке достиг 100 миллионов тонн — на десять миллионов больше, чем в 2019-м. Рост обеспечили в основном американцы.

Планы были амбициозными: в 2020-м — 67,2 миллиарда кубометров, в 2021-м — 79,5. Эти показатели озвучило в январе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Но уже ясно, что ничего этого не произойдет.

Увеличение предложения на фоне теплой зимы и ограниченного спроса из-за пандемии коронавируса обвалило газовые рынки в Европе и Азии. Так, средняя цена на голландском хабе TTF в Европе за первые четыре месяца года упала вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, спотовые поставки в Японию сократились на 44%.

Уже в апреле экспорт американского СПГ в Европу стал экономически нецелесообразным. Крупные европейские и азиатские компании отменили контракты на июнь-июль.

По данным Bloomberg, отгрузки с СПГ-заводов в США в апреле снизились почти на 30%. К маю экспорт сократился более чем на треть — в том числе из-за ограничений по коронавирусу.

Экономически нежизнеспособен

Июньский прогноз Управления энергетической информации Минэнерго США весьма пессимистичен. Европейские и азиатские покупатели отказались от 110 партий СПГ: отменены 70 на июнь-июль, и 40 — на август. Поставки газа на американские морские терминалы сократились более чем вдвое с конца марта — от рекордного значения в 277 миллионов кубометров в сутки.

"Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии ослабили экономическую жизнеспособность экспорта из США, который крайне чувствителен к ценам", — констатируют аналитики EIA.

По их оценкам, из США в июне отправляли в Европу и Азию в среднем порядка 101 миллиона кубометров в сутки, а в июле и августе будет 62 миллиона. Это не более чем 25% экспортного потенциала.

Продолжит падать

Подтвердились предупреждения экспертов о том, что от заокеанского газа клиенты продолжат отказываться как минимум до конца лета: фьючерсные цены в США превышают европейские вплоть до сентября.

Шесть американских СПГ-заводов, работавших на пределе возможностей в январе — апреле, в мае снизили загрузку до 65% своей мощности. Уже к началу июля будет 50% и даже меньше, говорится в июньском обзоре Platts Analytics.

"Поскольку ценовые преимущества практически исчезли, отказ от американских поставок был лишь вопросом времени", — констатировал эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.

Как поясняет Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, сейчас покупатели готовы заплатить за американский СПГ столько, что это не покроет даже операционные затраты на сжижение и транспортировку. Главный пострадавший — первый и крупнейший американский терминал Sabine Pass: мощности покупали на фоне высоких цен, а к моменту ввода в эксплуатацию в 2016 году ситуация изменилась. С тех пор завод генерирует одни убытки.

По информации Минэнерго, экспорт СПГ из США в течение первых четырех месяцев 2020 года в среднем составлял 218 миллионов кубометров в сутки, но упал на 17% в период с апреля по май. В EIA ждут, что поставки начнут расти уже в сентябре, поскольку мировой спрос на природный газ постепенно восстанавливается.

Утонут в газе

Впрочем, крупнейшие инвестбанки не столь оптимистичны. Как поясняют аналитики, в мире накопился огромный запас топлива. Международная торговля СПГ обвалилась, перекрыв важные каналы сбыта для американских сланцевиков. А поскольку нефть вновь подорожала до 40 долларов за баррель, нефтяники возобновили добычу и в качестве побочного продукта выпускают на рынок много дешевого газа.

Из-за падения цен в Европе, считавшейся, как отмечают аналитики BofA Securities, традиционной "свалкой" для американского СПГ, он оказался не востребован. Теперь вместо продажи за границу топливо перекачивают в резервуары и хранилища.