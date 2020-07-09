Секреты организма. Почему люди плачут кровавыми слезами

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Индийские медики Индийские медики сообщили о новом случае гемолакрии — синдроме, при котором из глаз выделяется кровь. За последние двадцать лет около двух десятков человек из разных стран мира плакали кровавыми слезами. Как ученые объясняют этот странный феномен — в материале РИА Новости.

Загадочное явление

В мае в клинику в Нью-Дели поступила одиннадцатилетняя девочка. По словам матери, уже неделю из глаз у нее лились кровавые слезы. Ни боли, ни других неприятных ощущений, никаких эмоциональных потрясений — просто два-три раза в день по несколько минут по щекам текли красные струйки.

Юную пациентку осмотрели офтальмологи из Индийского института медицинских наук, выполнили все возможные исследования, но в чем дело, не поняли.

У девочки нет травм или болезней, она не принимала лекарств, ее слезные железы, анализы и внутриглазное давление — в норме, а слезы, кроме кровяных клеток, не содержали ничего необычного. Не оправдалось предположение, что это как-то связано с менструальным циклом: у девочки еще не начались месячные.

Пациентка провела в клинике два дня и периодически плакала кровавыми слезами. В итоге врачи поставили диагноз "идиопатическая гемолакрия" — то есть гемолакрия неизвестного происхождения.

Девочку выписали, а маму успокоили: красные слезы исчезнут так же внезапно, как появились. По крайней мере, так всегда происходило в описанных научной литературой случаях.

© Amar Pujari, Mandeep S Bajaj / BMJ Case Reports, 2016 Фото пациентки © Amar Pujari, Mandeep S Bajaj / BMJ Case Reports, 2016 Фото пациентки

Когда виноваты гормоны

Кровавые слезы у девушек-подростков медики обычно объясняют становлением менструального цикла. В историческом обзоре по гемолакрии, опубликованном в 2011 году, указывают именно на это. О том же говорил и древнегреческий врач Аэций Амидский, а позднее — средневековые медики — итальянец Антонио Бразавола и голландец Ремберт Додунс.

Диагноз "идиопатическая гемолакрия" поставили в прошлом году и 17-летней девушке из Бангладеш . В течение двух недель кровь у нее выделялась из глаз и десен. Причем это сопровождалось судорогами всего тела и учащенным дыханием.

Связь гормонального дисбаланса с гемолакрией выявило также исследование , проведенное в 1991 году на 125 добровольцах. Скрытую кровь в слезах обнаружили с помощью химических реакций у 39 процентов женщин во время месячных, у семи процентов беременных и у восьми процентов мужчин. Ни у одной из женщин в период менопаузы кровяных клеток в слезах не было.

Ученые сделали вывод: гемолакрию у представительниц слабого пола запускают гормоны. С сильным полом дело сложнее.

Мужчины тоже плачут

Два года назад в одну из итальянских больниц обратился мужчина 52 лет. Кровавые слезы у него появились внезапно, без видимых причин — никаких травм или болевых ощущений не было. Ничего подобного раньше пациент не испытывал.

При обследовании врачи нашли небольшую гиперемию конъюнктивы — связанный с воспалением избыток крови в мембране, покрывающей глазное яблоко, а также доброкачественные опухоли на обоих глазах.

Пациенту прописали капли, которые обычно назначают для лечения глазной гипертонии и глаукомы, и кровотечения прекратились. Можно сказать, мужчине повезло — и диагноз поставили, и лекарство подействовало.

А вот у Майкла Спанна из американского штата Теннесси, Эрики из Техаса и англичанки Марни Харви кровавые слезы лились годами, и врачи ничем не могли помочь. Подозревали гемофилию, болезнь кровеносных сосудов, синдром Ослера-Ренду-Вебера, травмы, опухоли глаз, заболевания слезной системы, нарушения свертываемости крови, побочные действия лекарств. Не подтвердилось.

Гемолакрия — не единственный синдром, при котором из глаз выделяется кровь. При гематидрозе — трофическом поражении стенок сосудов — она смешивается с потом, который затем проступает на разных участках тела, включая ногти и глаза.