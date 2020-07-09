https://ria.ru/20200709/1574065248.html
Велосипедистка проехала по Канаде почти шесть тысяч километров за 20 дней
Бьянка Хейс установила новый рекорд для женщин-велосипедисток, проехав 5900 километров за 20 дней, сообщает Upi. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:46
2020-07-09T05:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
Бьянка Хейс установила новый рекорд для женщин-велосипедисток, проехав 5900 километров за 20 дней, сообщает Upi
.
Первоначальной целью было побить мужской рекорд, но для этого пришлось бы уложиться в 15 дней. Она стартовала в Ванкувере и прибыла в Галифакс. Теперь Бьянка Хейс официально самая быстрая женщина на велосипеде во всей Канаде.
Эта поездка позволила собрать ей около 22 тысяч долларов, которые она отдала центру, изучающему рак яичников. За этим поступком кроется личная история: родная сестра спортсменки умерла в 2018 году из-за этой болезни.
Бьянку беспокоит, что за последние 50 лет показатели выживаемости не изменились в лучшую сторону, но исследования не получают должного финансирования. Поэтому велосипедистка уже обдумывает свою следующую поездку. За время первой она сменила около 20 шин.