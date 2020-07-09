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Велосипедистка проехала по Канаде почти шесть тысяч километров за 20 дней
Бьянка Хейс установила новый рекорд для женщин-велосипедисток, проехав 5900 километров за 20 дней, сообщает Upi. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:11
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туризм
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, канада

Велосипедистка проехала по Канаде почти шесть тысяч километров за 20 дней

02:46 09.07.2020 (обновлено: 05:11 09.07.2020)
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© РИА Новости / Мария ТабакФотопутешествие по Торонто: Не только саммит на решетки
Фотопутешествие по Торонто: Не только саммит на решетки
© РИА Новости / Мария Табак
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Бьянка Хейс установила новый рекорд для женщин-велосипедисток, проехав 5900 километров за 20 дней, сообщает Upi.
Первоначальной целью было побить мужской рекорд, но для этого пришлось бы уложиться в 15 дней. Она стартовала в Ванкувере и прибыла в Галифакс. Теперь Бьянка Хейс официально самая быстрая женщина на велосипеде во всей Канаде.
Эта поездка позволила собрать ей около 22 тысяч долларов, которые она отдала центру, изучающему рак яичников. За этим поступком кроется личная история: родная сестра спортсменки умерла в 2018 году из-за этой болезни.
Бьянку беспокоит, что за последние 50 лет показатели выживаемости не изменились в лучшую сторону, но исследования не получают должного финансирования. Поэтому велосипедистка уже обдумывает свою следующую поездку. За время первой она сменила около 20 шин.
Инструктор по парапланеризму Хасан Каваль
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