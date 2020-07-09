Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200709/1574064361.html
Ученым удалось спасти от вымирания гигантских черепах
После 55-летней программы по размножения в неволе 15 гигантских галапагосских черепах вернулись в свою среду обитания, сообщает Lonelyplanet. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:22
туризм
туризм
черепахи
новости - туризм
куба
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573027796_0:75:3072:1803_1400x0_80_0_0_be257cb0a24d7f0f112d4f03f7ce3427.jpg
https://ria.ru/20200707/1573953875.html
куба
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573027796_0:75:3072:1803_1400x0_80_0_0_be257cb0a24d7f0f112d4f03f7ce3427.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573027796_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b42fda0f10964dbd8acb4c97642e052b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573027796_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_5268445a04efcf07ba1993dd08587b45.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, черепахи, новости - туризм, куба, животные

Ученым удалось спасти от вымирания гигантских черепах

00:42 09.07.2020 (обновлено: 05:22 09.07.2020)
335
© AP Photo / Galapagos National ParkСамец гигантской галапагосской черепахи по кличке Диего
Самец гигантской галапагосской черепахи по кличке Диего
© AP Photo / Galapagos National Park
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. После 55-летней программы по размножения в неволе 15 гигантских галапагосских черепах вернулись в свою среду обитания, сообщает Lonelyplanet.
Галапагосский национальный парк создали 60 лет назад. Вид гигантской черепахи испаньона оказался на грани исчезновения: на острове было всего 15 особей. Тогда создали программу по размножению этих животных в неволю.
Планировалось, что черепахи отправятся обратно на остров в марте, но пандемия задержала возвращение. В условиях карантина им внедрили микрочип, а затем выпустили в дикую природу — в провинцию Лас-Тунас на Кубе. Было установлено, что именно этот район в наибольшей степени способствует их выживанию.
В группе есть 12 самок, каждая из которых весит около 80 килограммов, и три самца, чей вес достигает 120 килограммов.
"Нам удалось спасти вид, который в противном случае вымер бы. Это крайне успешный проект", — заявил в пресс-релизе министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо.
Вомба
7 июля, 03:36Туризм
Австралийские ветеринары спасли недоношенного вомбата сироту
2710001
ТуризмТуризмчерепахиНовости - ТуризмКубаЖивотные
Рекомендуем
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Исследование: почти две трети россиян намерены сэкономить на отпуске
Холодный томатный суп с ржаным хлебом
Шеф-повар назвал альтернативу окрошке
Пистолет с боеприпасами
В России запускают в серию пистолетные патроны повышенного могущества
Фотопутешествие по Торонто: Не только саммит на решетки
Велосипедистка проехала по Канаде почти шесть тысяч километров за 20 дней
Первая леди США Меланья Трамп на базе Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Ребенок с высокой температурой
В Минздраве рассказали, в каких регионах чаще всего болеют дети
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Это позор": Лоза раскритиковал КВН
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Южно-Сахалинске взрыв в доме устроил жилец после ссоры с женой
Комар
Дерматолог рассказала об опасности комариных укусов
Электронный платеж
Эксперт рассказал, как не потерять деньги при покупках онлайн
Крым
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Лисички
В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро назвал действия Болсонару безответственным безумием
Актер Михаил Ефремов
Адвокат заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
В Азербайджан прибыла группа специалистов из России для борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
08:04Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
07:58Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
07:53На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
07:50В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
07:49В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
07:49Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
07:48Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
07:46Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
07:44В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
07:43В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
07:41В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
07:39В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
07:39Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
07:39В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
07:37В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
07:36В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19
07:34Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
07:26ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России
07:22В Японии объявили эвакуацию для 230 тысяч человек, сообщает СМИ
Лента новостейМолния