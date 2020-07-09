https://ria.ru/20200709/1574064361.html
Ученым удалось спасти от вымирания гигантских черепах
После 55-летней программы по размножения в неволе 15 гигантских галапагосских черепах вернулись в свою среду обитания, сообщает Lonelyplanet. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:42
2020-07-09T05:22
туризм
туризм
черепахи
новости - туризм
куба
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573027796_0:75:3072:1803_1400x0_80_0_0_be257cb0a24d7f0f112d4f03f7ce3427.jpg
https://ria.ru/20200707/1573953875.html
куба
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573027796_0:75:3072:1803_1400x0_80_0_0_be257cb0a24d7f0f112d4f03f7ce3427.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573027796_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b42fda0f10964dbd8acb4c97642e052b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573027796_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_5268445a04efcf07ba1993dd08587b45.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, черепахи, новости - туризм, куба, животные
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
После 55-летней программы по размножения в неволе 15 гигантских галапагосских черепах вернулись в свою среду обитания, сообщает Lonelyplanet
.
Галапагосский национальный парк создали 60 лет назад. Вид гигантской черепахи испаньона оказался на грани исчезновения: на острове было всего 15 особей. Тогда создали программу по размножению этих животных в неволю.
Планировалось, что черепахи отправятся обратно на остров в марте, но пандемия задержала возвращение. В условиях карантина им внедрили микрочип, а затем выпустили в дикую природу — в провинцию Лас-Тунас на Кубе. Было установлено, что именно этот район в наибольшей степени способствует их выживанию.
В группе есть 12 самок, каждая из которых весит около 80 килограммов, и три самца, чей вес достигает 120 килограммов.
"Нам удалось спасти вид, который в противном случае вымер бы. Это крайне успешный проект", — заявил в пресс-релизе министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо.