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Хилари Суонк летит изучать Марс с группой ученых в тизере сериала "Away"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер научно-фантастического сериала "Away" ("Вдали") с обладательницей премии "Оскар" Хилари... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:38
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, хилари суонк, китай, индия, сша

Хилари Суонк летит изучать Марс с группой ученых в тизере сериала "Away"

02:38 09.07.2020
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер научно-фантастического сериала "Away" ("Вдали") с обладательницей премии "Оскар" Хилари Суонк в главной роли.
В коротком ролике показывают, как главная героиня, космонавт из США Эмма (Суонк), находясь в невесомости, разговаривает с мужем Мэттом (Джош Чарльз) и дочерью-подростком Лекс (Талита Бейтман).
Главная героиня возглавляет международную группу ученых и исследователей и отправляется с ними на Марс, чтобы изучить "красную планету". В состав экипажа входит астронавт и инженер из России Михаил Попов (Марк Иванир), британо-ганский ботаник Квеси Вайсберг-Адебайо в исполнении Ато Эссонда, летчик-истребитель из Индии Рам Арья (Рэй Пантаки) и химик из Китая Лу Вонг (Вивьен Ву).
Режиссер и сценарист проекта Эндрю Хиндерэйкер ("Настоящий гений", "Путь")
Ожидается, что премьера многосерийной драмы, в которую войдет десять эпизодов, состоится на Netflix 4 сентября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixХилари СуонкКитайИндияСША
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