Хилари Суонк летит изучать Марс с группой ученых в тизере сериала "Away"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер научно-фантастического сериала "Away" ("Вдали") с обладательницей премии "Оскар" Хилари Суонк в главной роли.

В коротком ролике показывают, как главная героиня, космонавт из США Эмма (Суонк), находясь в невесомости, разговаривает с мужем Мэттом (Джош Чарльз) и дочерью-подростком Лекс (Талита Бейтман).

Главная героиня возглавляет международную группу ученых и исследователей и отправляется с ними на Марс, чтобы изучить "красную планету". В состав экипажа входит астронавт и инженер из России Михаил Попов (Марк Иванир), британо-ганский ботаник Квеси Вайсберг-Адебайо в исполнении Ато Эссонда, летчик-истребитель из Индии Рам Арья (Рэй Пантаки) и химик из Китая Лу Вонг (Вивьен Ву).

Режиссер и сценарист проекта Эндрю Хиндерэйкер ("Настоящий гений", "Путь")