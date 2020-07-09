https://ria.ru/20200709/1574061911.html
Хилари Суонк летит изучать Марс с группой ученых в тизере сериала "Away"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер научно-фантастического сериала "Away" ("Вдали") с обладательницей премии "Оскар" Хилари... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:38
2020-07-09T02:38
кино и сериалы
новости культуры
netflix
хилари суонк
китай
индия
сша
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574062745_0:0:1093:614_1400x0_80_0_0_bfc9bcbd4d699ed73a94ff19b07dc373.jpg
https://ria.ru/20200705/1573868912.html
китай
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574062745_0:0:1093:614_1400x0_80_0_0_bfc9bcbd4d699ed73a94ff19b07dc373.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574062745_74:0:893:614_1400x0_80_0_0_9550041a32adf141a84bfe36ed430633.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574062745_177:0:791:614_1400x0_80_0_0_5d0b05d27894c364bf1484fc84a50322.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, хилари суонк, китай, индия, сша
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер научно-фантастического сериала "Away" ("Вдали") с обладательницей премии "Оскар" Хилари Суонк в главной роли.
В коротком ролике показывают, как главная героиня, космонавт из США Эмма (Суонк), находясь в невесомости, разговаривает с мужем Мэттом (Джош Чарльз) и дочерью-подростком Лекс (Талита Бейтман).
Главная героиня возглавляет международную группу ученых и исследователей и отправляется с ними на Марс, чтобы изучить "красную планету". В состав экипажа входит астронавт и инженер из России Михаил Попов (Марк Иванир), британо-ганский ботаник Квеси Вайсберг-Адебайо в исполнении Ато Эссонда, летчик-истребитель из Индии Рам Арья (Рэй Пантаки) и химик из Китая Лу Вонг (Вивьен Ву).
Режиссер и сценарист проекта Эндрю Хиндерэйкер ("Настоящий гений", "Путь")
Ожидается, что премьера многосерийной драмы, в которую войдет десять эпизодов, состоится на Netflix 4 сентября.