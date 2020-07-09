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Объявлена дата выхода сборника ранее неизданных рассказов Терри Пратчетта
СМИ узнали, что сборник, состоящий из ранее неизданных рассказов английского писателя Терри Пратчетта, выйдет в сентябре этого года через пять лет после смерти... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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60
книги, новости культуры

Объявлена дата выхода сборника ранее неизданных рассказов Терри Пратчетта

07:19 09.07.2020
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© AFP 2020 / Ben StansallБританский писатель Терри Пратчетт
Британский писатель Терри Пратчетт
© AFP 2020 / Ben Stansall
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. СМИ узнали, что сборник, состоящий из ранее неизданных рассказов английского писателя Терри Пратчетта, выйдет в сентябре этого года через пять лет после смерти автора, сообщает ActuaLitté.
По информации издания, истории, написанные Пратчеттом в юности, когда он работал в местной газете The bucks free press в 1960-х — начале 1970-х годов, будут собраны в книге под названием "The time-travelling Caveman" ("Путешествующий во времени пещерный человек").
Обложка книги писателя Терри Пратчетта "The Time-travelling Caveman"
Обложка книги писателя Терри Пратчетта The Time-travelling Caveman
Обложка книги писателя Терри Пратчетта "The Time-travelling Caveman"
В ActuaLitté уточняют, что часть этих историй в 2014 году была собрана в книге "Dragons at crumbling castle" ("Драконы в старом замке"), но только шесть лет спустя о существовании других ранних работ узнали издатели детских книг Рут Ноулз и Том Роулинсон.
Ознакомившись с ними, редакторы поняли, что должны создать финальную версию книги. По словам Ноулза и Роулинсона, в этих историях столько оригинальных шуток и юмора, что они понравятся как детям, так и взрослым.

"Рассказы нацелены на детей, которые хотят быть взрослыми, и взрослых, которые по-прежнему остаются детьми", — уточнили издатели.

В книге расскажут о приключениях пещерного человека, который путешествует во времени. Например, в одной из историй он отправится на Марс на паровой ракете. Еще один рассказ будет связан с пастухом, который обнаружил могилу короля Артура.
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