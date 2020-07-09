Объявлена дата выхода сборника ранее неизданных рассказов Терри Пратчетта

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. СМИ узнали, что сборник, состоящий из ранее неизданных рассказов английского писателя Терри Пратчетта, выйдет в сентябре этого года через пять лет после смерти автора, СМИ узнали, что сборник, состоящий из ранее неизданных рассказов английского писателя Терри Пратчетта, выйдет в сентябре этого года через пять лет после смерти автора, сообщает ActuaLitté.

По информации издания, истории, написанные Пратчеттом в юности, когда он работал в местной газете The bucks free press в 1960-х — начале 1970-х годов, будут собраны в книге под названием "The time-travelling Caveman" ("Путешествующий во времени пещерный человек").

Обложка книги писателя Терри Пратчетта "The Time-travelling Caveman" Обложка книги писателя Терри Пратчетта "The Time-travelling Caveman"

В ActuaLitté уточняют, что часть этих историй в 2014 году была собрана в книге "Dragons at crumbling castle" ("Драконы в старом замке"), но только шесть лет спустя о существовании других ранних работ узнали издатели детских книг Рут Ноулз и Том Роулинсон.

Ознакомившись с ними, редакторы поняли, что должны создать финальную версию книги. По словам Ноулза и Роулинсона, в этих историях столько оригинальных шуток и юмора, что они понравятся как детям, так и взрослым.

"Рассказы нацелены на детей, которые хотят быть взрослыми, и взрослых, которые по-прежнему остаются детьми", — уточнили издатели.