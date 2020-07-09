https://ria.ru/20200709/1574048786.html
Гарри Стайлс записал расслабляющие аудиосказки
Британский певец и актер Гарри Стайлс записал аудиосказки. Услышать их можно в приложения для медитации, сообщает Insider. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:44
2020-07-09T03:44
гарри стайлс
стиль жизни
новости культуры
мэттью макконахи
стивен фрай
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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гарри стайлс, стиль жизни, новости культуры, мэттью макконахи, стивен фрай
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Британский певец и актер Гарри Стайлс записал аудиосказки. Услышать их можно в приложения для медитации, сообщает
Insider.
По информации издания, музыкант зачитал несколько историй под общим названием "Dream with me", чтобы пользователям было проще уснуть или расслабиться.
Пользователей очень обрадовала эта новость, после того, как в твиттер-аккаунте платформы было опубликовано
короткое видео о проекте.
"Я догадывался, что это будет голос Гарри, но до сих пор вздрагиваю, когда он произносит: "Привет, я Гарри Стайлс", "С ним я действительно буду спать лучше", "Его голос звучит так мягко, что, кажется, я заплачу", — написали в комментариях слушатели.
В Insider отмечают, что Гарри Стайлс присоединился к актерам Мэттью Макконахи и Стивену Фраю, которые тоже записывали истории для этого приложения.