Гарри Стайлс записал расслабляющие аудиосказки

"Я догадывался, что это будет голос Гарри, но до сих пор вздрагиваю, когда он произносит: "Привет, я Гарри Стайлс", "С ним я действительно буду спать лучше", "Его голос звучит так мягко, что, кажется, я заплачу", — написали в комментариях слушатели.