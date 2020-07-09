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Сохранить коллектив. Как стоматолог в Улан-Удэ спасает свое дело
Директор "Центра молекулярной диагностики и стоматологии" из Улан-Удэ Манел Амирханян, несмотря на эпидемию коронавируса и финансовые проблемы, смог сохранить... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
корпорация мсп, мсп банк, улан-удэ

Сохранить коллектив. Как стоматолог в Улан-Удэ спасает свое дело

10:27 09.07.2020
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© Depositphotos / DmitryPochДевушка на приеме у стоматолога
Девушка на приеме у стоматолога
© Depositphotos / DmitryPoch
Директор "Центра молекулярной диагностики и стоматологии" из Улан-Удэ Манел Амирханян, несмотря на эпидемию коронавируса и финансовые проблемы, смог сохранить весь штат сотрудников своей клиники и выплатить им зарплаты за месяцы простоя. Он уверен, что в ближайшие полгода сможет выйти на докризисный уровень заработков: услуги его клиники пользуются в городе спросом, а врачи, несмотря на сложности, работают с энтузиазмом.
Сейчас у любого пациента, пришедшего в "ЦМД Дентал-клиник", на стойке регистрации обязательно измеряют температуру - таковы новые постакарантинные правила. По словам Амирханяна, посетители к новым требованиям относятся с пониманием. Впрочем, это далеко не единственные меры, которые здесь применяют. В клинике всегда есть достаточный запас одноразовых масок и перчаток, а также усиленных средств защиты - специальных масок и костюмов. "С самого начала работы мы решили, что все это у нас должно быть под рукой, и уже тогда выпустили внутренний приказ относительно правил работы", - рассказывает глава клиники.
© Depositphotos / KzenonКабинет стоматолога
Кабинет стоматолога
© Depositphotos / Kzenon
Кабинет стоматолога
Манел Амирханян - стоматолог-ортопед. Практику ведет с 1995 года. Сначала работал в государственном здравоохранении, позже открыл небольшую сеть салонов оптики, а с 2011 года – уже свою клинику. Здесь можно не только вылечить зубы, но и попасть на прием к другим специалистам сделать УЗИ, анализ крови. По словам директора, стоматологических клиник в городе много, а вот такие многопрофильные – редкость. Конкуренция есть, но центр ее с успехом выдерживает. В месяц в среднем сюда приходит около тысячи человек.
"Среди наших сотрудников – люди разного возраста, но в среднем 35-40 лет. Особенно много молодежи среди стоматологов", - делится Амирханян. По словам специалиста, современные пациенты стали более дисциплинированными и сознательными. Зубных врачей уже давно никто не боится. "Сейчас пациенты более грамотны, образованы. Перед походом к врачу многие изучают все заранее в интернете. Так что знают, чего хотят. Это очень хорошо, с такими людьми легко работать", - говорит Амирханян.
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Столица Бурятии не стала исключением в ряду городов, где были введены противоэпидемические ограничения. Все клиники в городе закрыли 29 марта, рассказывает Амирханян. Целый месяц – до 30 апреля – был простой, и только в начале мая разрешили оказывать экстренную стоматологическую помощь. Это лишь около 30% обычной посещаемости. Власти ввели строгий карантин, да и сам Амирханян признается, что не хотел рисковать людьми – сотрудниками и пациентами. Полноценный прием в его клинике возобновили только 1 июня.
© Depositphotos / Syda_ProductionsКабинет стоматолога
Кабинет стоматолога
© Depositphotos / Syda_Productions
Кабинет стоматолога
В самый сложный момент – в апреле – предприниматель обратился в МСП Банк и получил беспроцентный кредит на сохранение занятости сотрудников для предприятий малого и среднего бизнеса.
"Мы быстро получили ответ, и, скажу честно, это очень нас выручило: смогли заплатить нашим работникам полноценную зарплату за апрель. Многие потом говорили мне, что и не ожидали получить зарплату. Но ведь как сейчас живут? У многих кредиты. Так что люди получили деньги и смогли выполнить свои обязательства", - рассказывает Амирханян. В последующие месяцы руководитель клиники также воспользовался кредитом МСП Банка, и это позволило произвести все выплаты за май и июнь.
"Если бы не помощь банка – у нас бы образовалась огромная задолженность. Сейчас есть кредит, чуть больше миллиона 400 тысяч на 12 месяцев под 0%. Вся сумма разделена на равные части, которые мы получаем ежемесячно. Планируем пользоваться кредитом в течение полугода. Поскольку сейчас мы уже выходим на нормальный уровень дохода, я думаю, через шесть месяцев сможем и платить зарплату сотрудникам, и закрыть кредит", - заключает Амирханян.
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