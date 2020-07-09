СМИ: Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть Капитана Крюка

Актер Джуд Лоу во время фотоколла фильма "Новый Папа" (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. СМИ узнали, британский актер Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть злодея Капитана Крюка в новом фильме студии Disney "Питер Пэн и Венди", СМИ узнали, британский актер Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть злодея Капитана Крюка в новом фильме студии Disney "Питер Пэн и Венди", сообщает Variety.

Если сделка состоится, то Лоу пойдет по стопам Дастина Хоффмана, Джейсона Айзекса и Гаррета Хедлунда, которые исполняли эту роль в предыдущих экранизациях знаменитой повести шотландского писателя Дж. М. Барри о "мальчике, который не хочет взрослеть".

Наиболее успешной адаптацией его произведения считается анимационный фильм студии Disney "Питер Пэн", выпущенный в 1953 году.

По информации издания, режиссером проекта выбрали Дэвида Лоури ("Пит и его дракон", "История призрака"). Он же написал сценарий вместе с Тоби Халбруксом. Продюсер проекта — Джим Уитакер.

Ранее СМИ писали , что роль Питера Пэна исполнит британский актер Александр Молони, а его подругу Венди 12-летняя Эвер Андерсон, дочь Милы Йовович.