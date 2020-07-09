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СМИ: Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть Капитана Крюка
СМИ узнали, британский актер Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть злодея Капитана Крюка в новом фильме студии Disney "Питер Пэн и Венди", сообщает Variety. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T06:19
кино и сериалы
новости культуры
джуд лоу
дастин хоффман
мила йовович
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, джуд лоу, дастин хоффман, мила йовович

СМИ: Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть Капитана Крюка

06:19 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Джуд Лоу во время фотоколла фильма "Новый Папа" (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актер Джуд Лоу во время фотоколла фильма Новый Папа (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. СМИ узнали, британский актер Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть злодея Капитана Крюка в новом фильме студии Disney "Питер Пэн и Венди", сообщает Variety.
Если сделка состоится, то Лоу пойдет по стопам Дастина Хоффмана, Джейсона Айзекса и Гаррета Хедлунда, которые исполняли эту роль в предыдущих экранизациях знаменитой повести шотландского писателя Дж. М. Барри о "мальчике, который не хочет взрослеть".
Наиболее успешной адаптацией его произведения считается анимационный фильм студии Disney "Питер Пэн", выпущенный в 1953 году.
По информации издания, режиссером проекта выбрали Дэвида Лоури ("Пит и его дракон", "История призрака"). Он же написал сценарий вместе с Тоби Халбруксом. Продюсер проекта — Джим Уитакер.
Ранее СМИ писали, что роль Питера Пэна исполнит британский актер Александр Молони, а его подругу Венди 12-летняя Эвер Андерсон, дочь Милы Йовович.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжуд ЛоуДастин ХоффманМила Йовович
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