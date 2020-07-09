https://ria.ru/20200709/1574045285.html
СМИ: Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть Капитана Крюка
СМИ узнали, британский актер Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть злодея Капитана Крюка в новом фильме студии Disney "Питер Пэн и Венди", сообщает Variety. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T06:19
2020-07-09T06:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, джуд лоу, дастин хоффман, мила йовович
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
СМИ узнали, британский актер Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть злодея Капитана Крюка в новом фильме студии Disney "Питер Пэн и Венди", сообщает
Variety.
Если сделка состоится, то Лоу пойдет по стопам Дастина Хоффмана, Джейсона Айзекса и Гаррета Хедлунда, которые исполняли эту роль в предыдущих экранизациях знаменитой повести шотландского писателя Дж. М. Барри о "мальчике, который не хочет взрослеть".
Наиболее успешной адаптацией его произведения считается анимационный фильм студии Disney "Питер Пэн", выпущенный в 1953 году.
По информации издания, режиссером проекта выбрали Дэвида Лоури ("Пит и его дракон", "История призрака"). Он же написал сценарий вместе с Тоби Халбруксом. Продюсер проекта — Джим Уитакер.
Ранее СМИ писали
, что роль Питера Пэна исполнит британский актер Александр Молони, а его подругу Венди 12-летняя Эвер Андерсон, дочь Милы Йовович.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.