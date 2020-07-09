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"Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ
Усилить инфраструктуру, нарастить контингенты, проводить больше учений — в НАТО окончательно утвердили оборонительные планы для стран Балтии и Польши на случай... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:03
анджей дуда
линас линкявичюс
дональд трамп
rammstein
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353
60
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РИА Новости
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353
60
анджей дуда, линас линкявичюс, дональд трамп, rammstein, нато, безопасность

"Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ

08:00 09.07.2020 (обновлено: 08:03 09.07.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Усилить инфраструктуру, нарастить контингенты, проводить больше учений — в НАТО окончательно утвердили оборонительные планы для стран Балтии и Польши на случай "агрессии Москвы". Об этом журналистам сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Детали засекречены, однако Североатлантический альянс явно усилил военное присутствие на российских границах. О последних недружественных шагах "западных партнеров" — в материале РИА Новости.

Новые базы

План по защите Польши, Литвы, Латвии и Эстонии разработали по просьбе этих государств еще в 2014-м — после воссоединения Крыма с Россией. Однако против его окончательного одобрения выступила Турция, недовольная тем, что партнеры по альянсу отказывались официально признать силы самообороны сирийских курдов террористическими формированиями. В начале июля Анкара изменила позицию и документ приняли.
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5 июля, 20:13
Замгенсека НАТО обсуждает в Эстонии "российскую угрозу"
По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха, это заслуга президента страны Анджея Дуды, который убедил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от возражений на переговорах в Лондоне.
Многие специалисты уверены, что в утвержденных планах нет ничего нового. Речь там о том, что альянс и так делает. В странах Балтии и Польше улучшают военную инфраструктуру, строят базы. Так, в конце июня в эстонском городке Тапа торжественно открыли новый комплектационный центр НАТО.
© UK MOD / Crown copyright 2019 / Corporal Mark LarnerУдарные вертолеты Королевских ВВС Великобритании Apache готовятся к отправке в Эстонию на аэродроме Ваттисхэм
Ударные вертолеты Королевских ВВС Великобритании Apache готовятся к отправке в Эстонию на аэродроме Ваттисхэм
© UK MOD / Crown copyright 2019 / Corporal Mark Larner
Ударные вертолеты Королевских ВВС Великобритании Apache готовятся к отправке в Эстонию на аэродроме Ваттисхэм
Одиннадцать модульных зданий, а также площадки для танков и другой бронетехники обошлись бюджету североатлантического альянса в 20 миллионов евро. Построили также дорогу для танков, по которой боевые машины смогут попадать прямо на Центральный полигон Сил обороны, минуя общественные трассы.
“Теперь у нас больше возможностей принимать здесь союзников с бронетехникой”, — сообщил на открытии центра начальник штаба эстонской 1-й бригады Антти Вильясте.
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5 июля, 08:00
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Подобные центры построят во всех странах Балтии, а также в Польше, Болгарии и Румынии. Это позволит в кратчайшие сроки развертывать дополнительные воинские контингенты, а также хранить там много боевой техники. Учитывая близость к российской границе, эти центры могут стать плацдармом для наступления в случае гипотетического вооруженного конфликта. Москве не остается ничего другого, кроме как взять новые военные объекты на мушку.
Потенциальная цель — и эстонская авиабаза Эмари. Именно туда, как стало известно в конце июня, США перебросят из Польши разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper — вместе с персоналом и вспомогательным оборудованием.

Больше учений

Нагнетают антироссийские настроения и в Латвии. В конце июня военное ведомство издало буклет о том, как действовать в кризисной ситуации. Гражданам рекомендуют на всякий случай подготовить "тревожный чемоданчик", в котором должны быть продукты с длительным сроком хранения, копии личных документов, радио с запасом батареек, нож и вода на три дня.
После вторжения войны латышам следует "эвакуироваться на территорию, контролируемую национальными вооруженными силами", "не участвовать в незаконных выборах и референдумах". Буклет утверждает, что, если Россия нападет, войска НАТО доберутся до Латвии и освободят ее всего за трое суток. Зачем это нужно Москве — не поясняется.
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan SnyderИстребитель НАТО F-16
Истребитель НАТО F-16
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder
Истребитель НАТО F-16
Пока агрессивность проявляет исключительно НАТО. В конце июня в Латвии состоялись масштабные учения ВВС альянса Rammstein Alloy. В них приняли участие более 20 самолетов различного назначения под управлением объединенного Центра военно-воздушных сил НАТО в Германии. В маневрах отрабатывали удары по наземным целям вероятного противника в условиях сильного противодействия ПВО. Между тем Россия неоднократно заявляла, что не станет проводить военные учения на западных границах на время пандемии коронавируса.
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Chief Mass Communication Specialist America A. Henry / HDMS AbsalonКорабль управления и поддержки Absalon ВМС Дании
Корабль управления и поддержки Absalon ВМС Дании
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Chief Mass Communication Specialist America A. Henry / HDMS Absalon
Корабль управления и поддержки Absalon ВМС Дании
Москва еще в мае предложила Брюсселю поступить так же. Однако "западные партнеры" это проигнорировали. Весной и летом страны альянса устраивали крупные военные учения явной антироссийской направленности. Так, 4 июля в Северной Атлантике стартовали двухнедельные маневры Dynamic Mongoose, в которых натовские моряки учатся охотиться на подлодки условного противника. Несложно догадаться какого.

Перебросить дивизию

Несомненно, главный антироссийский форпост НАТО — Польша, постоянно выступающая за наращивание иностранных воинских контингентов на своей территории. В конце июня президент Анджей Дуда обсудил с Дональдом Трампом возможность размещения в стране американской бронетанковой дивизии. Все расходы на ее содержание — порядка полутора — двух миллиардов долларов — Варшава готова взять на себя. Польский лидер предложил назвать новую военную базу Fort Trump, чем явно польстил американскому президенту.
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“Разумеется, мы будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии, но и под углом соблюдения фундаментального положения Основополагающего акта Россия — НАТО, — сказал журналистам замглавы МИД России Александр Грушко. — В нем содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил вблизи российских границ”.
Впрочем, замминистра подчеркнул, что не удивится, если США нарушат этот международный договор. Он напомнил, что Вашингтон последовательно разрушает все основы военной безопасности в Европе, выйдя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, официально уведомив о выходе из Договора по открытому небу, а ранее также сорвав ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ.
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna BaltosАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna Baltos
Американские военные в Польше
Даже пандемия коронавируса не заставила НАТО отказаться от агрессивных намерений в отношении России. Демонстрация силы, строительство новых военных объектов, увеличение численности войск на границах — все это не способствует улучшению взаимопонимания между Москвой и Брюсселем.
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Анджей ДудаЛинас ЛинкявичюсДональд ТрампRammsteinНАТОБезопасность
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