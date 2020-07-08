Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574085700.html
Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
Россия не видит юридических оснований для возможных попыток США вернуть международные санкции против Ирана в объеме, существовавшем до Совместного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-09T00:05
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152483/75/1524837519_0:129:3155:1904_1400x0_80_0_0_63b1a39dee0af51eaba3fc119a9de58f.jpg
https://ria.ru/20200707/1573982247.html
россия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152483/75/1524837519_0:129:3155:1904_1400x0_80_0_0_63b1a39dee0af51eaba3fc119a9de58f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152483/75/1524837519_0:0:3155:2367_1400x0_80_0_0_6c337b95bd8c65a902274525a21436d6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152483/75/1524837519_0:0:3155:3155_1400x0_80_0_0_30626a6a6af0f73abafcd6f4f863d761.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, в мире

Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана

23:59 08.07.2020 (обновлено: 00:05 09.07.2020)
355
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Россия не видит юридических оснований для возможных попыток США вернуть международные санкции против Ирана в объеме, существовавшем до Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил в четверг посол РФ Анатолий Антонов.
"США вышли из СВПД. Это означает, что у Соединенных Штатов нет никакого права запускать или начинать реализовывать положения резолюции СБ ООН №2231… Мы не видим никаких юридических и технических оснований для такого решения. И само собой, мы будем противодействовать любым действиям Соединенных Штатов на этом треке", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
7 июля, 00:01Конфликт США и Ирана
США должны компенсировать Ирану ущерб от санкций, заявил глава МИД
2000104
Обсудить 0
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР
Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Вид на Ереван
ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
Сотрудники пожарной службы во время учений подразделений МЧС РФ
В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
В Белграде на протестах ранили десять полицейских
Певица Анита Цой
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Сотрудники МЧС России
В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
Сотрудник МЧС России
В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
Лента новостейМолния