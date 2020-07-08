https://ria.ru/20200708/1574085700.html
Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
Россия не видит юридических оснований для возможных попыток США вернуть международные санкции против Ирана в объеме, существовавшем до Совместного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:59
2020-07-09T00:05
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
сша
в мире
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https://ria.ru/20200707/1573982247.html
россия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, в мире