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В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Беспорядки на улицах Белграда, вызванные недовольством новыми ограничительными мерами, которые ввело сербское правительство из-за распространения коронавирусной РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:57
александр вучич
сербия
белград (город)
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр вучич, сербия, белград (город), в мире

В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

23:57 08.07.2020
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкПолицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Беспорядки на улицах Белграда, вызванные недовольством новыми ограничительными мерами, которые ввело сербское правительство из-за распространения коронавирусной инфекции, продолжаются в среду вечером, полиция разгоняет демонстрантов с центральных улиц, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящий момент группы протестующих, недовольных нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей, рассеяны по множеству небольших улиц неподалеку от здания парламента страны, где ранее прошли главные выступления, и вблизи площади Республики.
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Силы безопасности выстроились в кордоны вместе с бронемашинами и конной полицией, для рассеивания толпы используют слезоточивый газ. В правоохранителей кидают пиротехнику, камни, дорожные знаки и различный мусор. Стычки периодически возникают и прекращаются в разных частях города, при этом со стороны невозможно определить, координируют ли протестующие свои действия и каким образом, и где вспыхнет следующий очаг столкновений.
Акция перед зданием Скупщины (парламента) началась в среду днем и поначалу носила мирных характер. Несколько тысяч человек вышли выразить недовольство ограничительными мерами из-за COVID-19 и политикой президента Александра Вучича. Беспорядки же начались ранее - в ночь со вторника сразу после объявления Вучичем о новых мерах.
Вучич в среду назвал ночные беспорядки в Белграде грубейшим политическим насилием за последние несколько лет и указал на причастность ультраправых экстремистов, криминала и спецслужб из стран региона.
Сербский президент вечером во вторник объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая.
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