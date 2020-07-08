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ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
Европейский союз считает задержание в Крыму семи подозреваемых в причастности к террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* политически... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:55
жозеп боррель
сергей аксенов (политик)
хизб ут-тахрир аль-ислами
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
севастополь
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574006439.html
Евросоюз получается за терроризм в других странах ?? И это уже вмешательство в внутренние дела РФ.
10
Если они так переживают за этих ребят, то их надо просто выслать в ЕС и пусть они там сносят их правительства.
10
5
республика крым
севастополь
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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жозеп боррель, сергей аксенов (политик), хизб ут-тахрир аль-ислами, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, севастополь, в мире

ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным

23:55 08.07.2020
636
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Европейский союз считает задержание в Крыму семи подозреваемых в причастности к террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* политически мотивированным и ожидает их немедленного освобождения, говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
ФСБ России во вторник задержала в Крыму семь исламистов из террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* за пропаганду и вербовку, в том числе трех главарей и четырех рядовых активных участников. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наличие в регионе членов террористической организации во многом является наследием украинского периода. В среду суд арестовал четырех подозреваемых, пятого отправили под домашний арест.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
7 июля, 15:46
Бальбек прокомментировал задержание исламистов в Крыму
"Европейский союз рассматривает их задержание как политически мотивированное и… незаконное в соответствии с международным правом. ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополь и ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в документе.
В ЕС также подчеркнули необходимость гарантировать международные стандарты прав человека на Крымском полуострове.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* Террористическая организация, запрещенная в России
Задержание участников группировки Хизб ут-Тахрир* в Крыму
7 июля, 14:10
Появилось видео задержания исламистов в Крыму
033001830
Обсудить 5
Жозеп БоррельСергей Аксенов (политик)Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымСевастопольВ мире
Популярные комментарии
Евросоюз получается за терроризм в других странах ?? И это уже вмешательство в внутренние дела РФ.
9 июля, 00:04
Andrej Kozakov
1000000
Если они так переживают за этих ребят, то их надо просто выслать в ЕС и пусть они там сносят их правительства.
9 июля, 00:05
Vyacheslav Pasechnik
1000000
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