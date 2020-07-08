ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным

В ЕС также подчеркнули необходимость гарантировать международные стандарты прав человека на Крымском полуострове.

"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".