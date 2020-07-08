ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным

БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Европейский союз считает задержание в Крыму семи подозреваемых в причастности к террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* политически мотивированным и ожидает их немедленного освобождения, говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
ФСБ России во вторник задержала в Крыму семь исламистов из террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* за пропаганду и вербовку, в том числе трех главарей и четырех рядовых активных участников. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наличие в регионе членов террористической организации во многом является наследием украинского периода. В среду суд арестовал четырех подозреваемых, пятого отправили под домашний арест.
"Европейский союз рассматривает их задержание как политически мотивированное и… незаконное в соответствии с международным правом. ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополь и ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в документе.
В ЕС также подчеркнули необходимость гарантировать международные стандарты прав человека на Крымском полуострове.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* Террористическая организация, запрещенная в России
7 июля, 14:10Появилось видео задержания исламистов в Крыму