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Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил об отличных отношениях двух стран. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:50
дональд трамп
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
сша
в мире
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мексика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, сша, в мире

Трамп назвал отношения США и Мексики отличными

23:50 08.07.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил об отличных отношениях двух стран.
"Работая плечо к плечу с президентом Лопесом Обрадором, мы поднимаем наши отношения на новую высоту и выстраиваем мощное экономическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности. Вместе мы решили многие из самых сложных случаев, с которыми сталкиваются наши две страны", - заявил Трамп журналистам на церемонии подписания совместного заявления с президентом Мексики.
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Он отметил важную роль нового трехстороннего экономического соглашения США-Мексика-Канада (USMCA). Трамп также заявил, что в США 36 миллионов граждан мексиканского происхождения, которые укрепляют местное общество.
В свою очередь Лопес Обрадор рассказал, что в Мексике проживает 1,5 миллиона американцев.
Касаясь отношений двух стран, Лопес Обрадор сказал: "Вполне возможно понимать друг друга без заносчивости". По его словам, именно в таком духе и была выдержана его встреча с Трампом.
Трамп в прошлом конфликтовал с мексиканским руководством и сделал обещание построить стену с Мексикой одним из основных в своей предвыборной кампании. Трамп обещал также, что за стену заплатит Мексика, но ничего подобного не произошло.
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