https://ria.ru/20200708/1574085402.html
Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил об отличных отношениях двух стран. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:50
2020-07-08T23:50
дональд трамп
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
сша
в мире
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мексика
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором
заявил об отличных отношениях двух стран.
"Работая плечо к плечу с президентом Лопесом Обрадором, мы поднимаем наши отношения на новую высоту и выстраиваем мощное экономическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности. Вместе мы решили многие из самых сложных случаев, с которыми сталкиваются наши две страны", - заявил Трамп журналистам на церемонии подписания совместного заявления с президентом Мексики.
Он отметил важную роль нового трехстороннего экономического соглашения США-Мексика-Канада (USMCA). Трамп также заявил, что в США 36 миллионов граждан мексиканского происхождения, которые укрепляют местное общество.
В свою очередь Лопес Обрадор рассказал, что в Мексике проживает 1,5 миллиона американцев.
Касаясь отношений двух стран, Лопес Обрадор сказал: "Вполне возможно понимать друг друга без заносчивости". По его словам, именно в таком духе и была выдержана его встреча с Трампом.
Трамп в прошлом конфликтовал с мексиканским руководством и сделал обещание построить стену с Мексикой одним из основных в своей предвыборной кампании. Трамп обещал также, что за стену заплатит Мексика, но ничего подобного не произошло.