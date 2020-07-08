https://ria.ru/20200708/1574085236.html
Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая о нежелании присоединиться к переговорам России и США о контроле над вооружениями. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:41
2020-07-08T23:41
россия
китай
сша
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574035755.html
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:80:2048:1232_1400x0_80_0_0_93e5c4c22fe5ee35a8a6b8505fb032e1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, в мире