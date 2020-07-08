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Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая о нежелании присоединиться к переговорам России и США о контроле над вооружениями. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, китай, сша, в мире

Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями

23:41 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая о нежелании присоединиться к переговорам России и США о контроле над вооружениями.
"Китайская позиция кристально чиста: Китай не готов присоединяться к переговорам по контролю над вооружению. Мне кажется, мы должны уважать такую позицию", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне.
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