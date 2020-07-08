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В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
Кровля административного здания и пустого ангара загорелись в Казани вечером в среду, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"

23:31 08.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Кровля административного здания и пустого ангара загорелись в Казани вечером в среду, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"В 22.10… поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Казань, улица Южно-Промышленная, дом 3, филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт", - говорится в сообщении.
По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 22.18 объявлен ранг пожара № 3. Происходило горение кровли одноэтажного административного здания размером 15х30 метров и пустого ангара размером 10х30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
В настоящее время к ликвидации пожара привлекаются 96 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС – 72 человека и 22 единицы техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
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