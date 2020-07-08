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Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
Сообщения о сговоре России с талибами против США - это полнейшая ложь, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:28
анатолий антонов
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353
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анатолий антонов, афганистан, талибан, вашингтон (город), сша, в мире

Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами

23:28 08.07.2020
269
© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Сообщения о сговоре России с талибами против США - это полнейшая ложь, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Эти предположения, распространенные СМИ, это полнейшая ложь. Ни одного предметного доказательства предъявлено не было", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне.
Он опроверг сообщения СМИ и заверил, что Россия не желает победы терроризма в Афганистане.
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Вчера, 05:01
В командовании США усомнились в "сговоре России с талибами"
2000001
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Анатолий АнтоновАфганистанТалибанВашингтон (город)СШАВ мире
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