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https://ria.ru/20200708/1574084933.html
В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 32 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

23:23 08.07.2020 (обновлено: 23:49 08.07.2020)
2025
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 32 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне в столице скончались 28 человек. Общее число жертв достигло 4059.
Всего за время пандемии в России выявили около 700 тысяч случаев заболевания COVID-19, 10 667 человек умерли, более 472 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 226 тысяч — приходится на Москву. При этом более 160 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 03:19Распространение нового коронавируса
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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