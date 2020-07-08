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Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
Штаб-квартира ООН планирует 20 июля перейти к первой фазе открытия на фоне улучшающейся обстановки с коронавирусом в Нью-Йорке – в здании смогут находиться до... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:22
антониу гутерреш
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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антониу гутерреш, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), оон, сша, в мире

Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля

23:22 08.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
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ООН, 8 июл – РИА Новости. Штаб-квартира ООН планирует 20 июля перейти к первой фазе открытия на фоне улучшающейся обстановки с коронавирусом в Нью-Йорке – в здании смогут находиться до 400 человек, говорится в письме генсека организации Антониу Гутерреша сотрудникам.
По его словам, прежде чем объявить первую фазу, в помещениях штаб-квартиры проведут тщательную очистку.
Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3000.
"Учитывая эти меры и при условии, что Нью-Йорк продолжит следовать предписанным этапам поэтапного открытия, штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе 20 июля 2020 года", - сказано в письме.
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Как отмечается на сайте ООН, на первом этапе будут разрешены только отдельные виды деятельности в штаб-квартире. В здании будет разрешено находиться максимум 400 человек в день, а не 4200, как в обычное время.
Согласно инструкциям, акцент будет сделан исключительно на тех задачах, которые должны выполняться на месте, при этом многие критически важные задачи будут по-прежнему выполняться удаленно.
Ожидается, что сотрудники, которым необходимо будет работать в здании, будут в масках. Замеры температуры у сотрудников на входе уже не будут обязательными.
Также не потребуется наличие анализа на COVID-19. При этом на сайте сказано, что на 1 и 2 этапах обычные административные или организационные встречи не разрешены.
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Как написал в письме Гутерреш, большая часть сотрудников в ходе первой фазы будет по-прежнему работать удаленно. При этом сейчас, по его словам, в день в здании бывает от 200 до 300 сотрудников. Столовые и бары все еще будут оставаться закрытыми, отметил генсек.
На сайте организации также говорится, что на втором этапе открытия в штаб-квартире будет разрешено находиться максимум 1 100 людям в день, что составляет примерно 40% от численности персонала в обычные времена. Альтернативные форматы работы в основном будут оставаться в силе, и многие сотрудники будут продолжать работать удаленно. Переход ко второй фазе будет возможен при условии продолжающегося улучшения эпидемиологической обстановки в Нью-Йорке.
Согласно инструкциям штаб-квартиры ООН, третий этап ослабления ограничений наступит, когда риски на рабочих местах будут снижены до уровней, которые имели место до эпидемии. При этом ограничения, введенные городом и штатом Нью-Йорк, к тому моменту должны быть отменены. Речь в том числе идет о том, что 3 фаза открытия штаб-квартиры ООН наступит после того, как в Нью-Йорке заработают детские сады и школы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Антониу ГутеррешНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
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