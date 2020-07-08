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В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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Ага. Раз сказали, значит точно - колхоз дело добровольное, кто не вступит - расстреляем! :)))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

23:21 08.07.2020
9287
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.
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Вчера, 20:50Распространение нового коронавируса
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"Потому-то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации", — сказал он.

"Научились работать с проблемами"

Кроме того, Мурашко высоко оценил работу российской системы здравоохранения во время эпидемии. По его словам, сейчас практически везде отмечается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.
"Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны, — подчеркнул глава ведомства.
Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, в России продолжается разработка вакцин. Мурашко рассказал, что 17 из них признали перспективными, над ними ведут более углубленную работу.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 11,7 миллиона человек, свыше 539 тысяч скончались . В России выявили 700 тысячч случаев заболевания COVID-19, 10 667 человек умерли, более 472 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Ага. Раз сказали, значит точно - колхоз дело добровольное, кто не вступит - расстреляем! :)))
9 июля, 00:32
ПАПров Агиценович Зак
520004
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