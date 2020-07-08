https://ria.ru/20200708/1574084858.html
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:21
2020-07-08T23:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200708/1574081229.html
https://ria.ru/20200708/1574033719.html
Пров Агиценович Зак
Ага. Раз сказали, значит точно - колхоз дело добровольное, кто не вступит - расстреляем! :)))
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко
в эфире телеканала "Россия 1
".
Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.
"Потому-то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации", — сказал он.
"Научились работать с проблемами"
Кроме того, Мурашко высоко оценил работу российской системы здравоохранения во время эпидемии. По его словам, сейчас практически везде отмечается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.
"Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны, — подчеркнул глава ведомства.
Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, в России продолжается разработка вакцин. Мурашко рассказал, что 17 из них признали перспективными, над ними ведут более углубленную работу.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 11,7 миллиона человек, свыше 539 тысяч скончались . В России выявили 700 тысячч случаев заболевания COVID-19, 10 667 человек умерли, более 472 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.