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Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Трое американских астронавтов и российский космонавт Анатолий Иванишин, находящиеся на Международной космической станции, провели час внутри корабля Crew Dragon РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:58
crew dragon
илон маск
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
анатолий иванишин
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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crew dragon, илон маск, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, анатолий иванишин

Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon

22:57 08.07.2020 (обновлено: 22:58 08.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРоссийский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Трое американских астронавтов и российский космонавт Анатолий Иванишин, находящиеся на Международной космической станции, провели час внутри корабля Crew Dragon Илона Маска, чтобы оценить его комфорт, сообщило НАСА.
Корабль Crew Dragon с экипажем из двух человек прилетел на МКС в конце мая. Это его первый испытательный пилотируемый полет, который, как ожидается, продлится до начала августа.
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"Четверо из пяти членов экипажа 63-й экспедиции оценили сегодня факторы комфорта внутри пристыкованного корабля Crew Dragon компании SpaceX", - говорится на сайте НАСА.
Отмечается, что россиянин Анатолий Иванишин и американцы Дуглас Херли, Роберт Бенкен и Кристофер Кэссиди продемонстрировали в течение часа удобство размещения четырёх человек в корабле перед планируемым в сентябре первым штатным пилотируемым полетом Crew Dragon и рассказали о своих ощущениях специалистам на Земле.
Ранее сообщалось, что в экипаж следующего Crew Dragon вошли астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
В настоящее время на МКС помимо Иванишина, Херли, Бенкена и Кэссиди совершает полёт россиянин Иван Вагнер.
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Crew DragonИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСААнатолий Иванишин
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