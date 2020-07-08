Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Трое американских астронавтов и российский космонавт Анатолий Иванишин, находящиеся на Международной космической станции, провели час внутри корабля Crew Dragon Илона Маска, чтобы оценить его комфорт, сообщило НАСА.
Корабль Crew Dragon с экипажем из двух человек прилетел на МКС в конце мая. Это его первый испытательный пилотируемый полет, который, как ожидается, продлится до начала августа.
Отмечается, что россиянин Анатолий Иванишин и американцы Дуглас Херли, Роберт Бенкен и Кристофер Кэссиди продемонстрировали в течение часа удобство размещения четырёх человек в корабле перед планируемым в сентябре первым штатным пилотируемым полетом Crew Dragon и рассказали о своих ощущениях специалистам на Земле.
Ранее сообщалось, что в экипаж следующего Crew Dragon вошли астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
В настоящее время на МКС помимо Иванишина, Херли, Бенкена и Кэссиди совершает полёт россиянин Иван Вагнер.