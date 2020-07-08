Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа

Более 100 страниц, связанных со Стоуном и активных с выборов 2016 года, были удалены за "скоординированную неаутентичную деятельность".

В частности, по данным Facebook, Стоун использовал фальшивые аккаунты и другие средства для манипуляции информацией на платформе. Кроме того, он привлекал внимание к некоторым заявлениям WikiLeaks , сообщила компания, не уточнив, считает ли это чем-то предосудительным.

В числе 104 страниц Facebook и четырех страниц в Instagram были и личные аккаунты Стоуна — их удалили, поскольку сочли, что они связаны с "неаутентичной деятельностью".