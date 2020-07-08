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Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Компания Facebook заявила в среду, что ликвидировала сеть аккаунтов, связанных с осужденным Роджером Стоуном — другом и бывшим неформальным советником Дональда... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:54
facebook
роджер стоун
дональд трамп
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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facebook, роджер стоун, дональд трамп, в мире

Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа

22:54 08.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Фейсбук". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Компания Facebook заявила в среду, что ликвидировала сеть аккаунтов, связанных с осужденным Роджером Стоуном — другом и бывшим неформальным советником Дональда Трампа.
Более 100 страниц, связанных со Стоуном и активных с выборов 2016 года, были удалены за "скоординированную неаутентичную деятельность".
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В частности, по данным Facebook, Стоун использовал фальшивые аккаунты и другие средства для манипуляции информацией на платформе. Кроме того, он привлекал внимание к некоторым заявлениям WikiLeaks, сообщила компания, не уточнив, считает ли это чем-то предосудительным.
В числе 104 страниц Facebook и четырех страниц в Instagram были и личные аккаунты Стоуна — их удалили, поскольку сочли, что они связаны с "неаутентичной деятельностью".
Ранее Стоун был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за воспрепятствование суду, он должен в скором времени начать отбывать срок в тюрьме.
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