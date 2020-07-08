Число случаев коронавируса в мире превысило 11,6 миллиона

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 168 957 случаев заражения коронавирусом, умерли 4147 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 669 259, число летальных исходов - 539 906.

Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19

Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 004 685 и Европе - 2 827 789.