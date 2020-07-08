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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574084136.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 11,6 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 168 тысяч и превысило 11,6 миллиона, всего скончались более 539 тысяч пациентов с РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, воз, в мире

Число случаев коронавируса в мире превысило 11,6 миллиона

22:42 08.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 168 тысяч и превысило 11,6 миллиона, всего скончались более 539 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 168 957 случаев заражения коронавирусом, умерли 4147 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 669 259, число летальных исходов - 539 906.
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Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 004 685 и Европе - 2 827 789.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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