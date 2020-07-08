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Президента Косово допросят по делу о военных преступлениях
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что прибудет 13 июля в Гаагу, где его допросят по делу о военных преступлениях 1998-1999... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:36
освободительная армия косово
хашим тачи
рамуш харадинай
гаага
нидерланды
косово
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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освободительная армия косово, хашим тачи, рамуш харадинай, гаага, нидерланды, косово, в мире

Президента Косово допросят по делу о военных преступлениях

22:36 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкХашим Тачи
Хашим Тачи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что прибудет 13 июля в Гаагу, где его допросят по делу о военных преступлениях 1998-1999 годов.
Ранее 24 июня Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении  Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах. Тачи заявил, что подаст в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный акт в отношении него за военные преступления.
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"Уважаемые граждане республики Косово, я хочу сообщить вам, что в понедельник (13 июля – ред.) я также поеду в Гаагу по приглашению канцелярии Специальной прокуратуры (международного суда по преступлениям в Косово - ред.) для беседы", - написал Тачи в Facebook.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.
Хашим Тачи
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В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но ранее ни одного обвинения выдвинуто не было.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Премьер-министр Косово Хашим Тачи
29 июня, 22:31
Президент Косово готов уйти в отставку из-за обвинений в преступлениях
1811000
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Освободительная армия КосовоХашим ТачиРамуш ХарадинайГаагаНидерландыКосовоВ мире
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