Президента Косово допросят по делу о военных преступлениях

"Уважаемые граждане республики Косово, я хочу сообщить вам, что в понедельник (13 июля – ред.) я также поеду в Гаагу по приглашению канцелярии Специальной прокуратуры (международного суда по преступлениям в Косово - ред.) для беседы", - написал Тачи в Facebook.