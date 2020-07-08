Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574083817.html
В Тульской области нашли примотанный скотчем к дереву труп мужчины
В лесу в Тульской области нашли труп 32-летнего мужчины, заявили в региональном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
богородицк
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152889/84/1528898491_0:313:6000:3688_1400x0_80_0_0_6bf1faddbbe3c7bb3091eabbc7c7819f.jpg
https://ria.ru/20200507/1571078853.html
А-ля 90-ые!Вот они родимые!Встречайте,кому Путин не нравится.
21
3
россия
богородицк
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152889/84/1528898491_0:313:6000:3688_1400x0_80_0_0_6bf1faddbbe3c7bb3091eabbc7c7819f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152889/84/1528898491_334:0:5667:4000_1400x0_80_0_0_0059b003f384ac9c7a72081d3d17e505.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152889/84/1528898491_1000:0:5000:4000_1400x0_80_0_0_279e072b8160c7a3c7ddb06d7a15e839.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), богородицк, тульская область, происшествия

В Тульской области нашли примотанный скотчем к дереву труп мужчины

22:25 08.07.2020 (обновлено: 23:36 08.07.2020)
9188
CC0 / pasja1000 / Лиственница
Лиственница
CC0 / pasja1000 /
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В лесу в Тульской области нашли труп 32-летнего мужчины, заявили в региональном управлении Следственного комитета.
Тело с признаками насильственной смерти обнаружили неподалеку от Богородицка, оно было привязано к дереву скотчем.
"В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели произошедшего", — отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета РФ
7 мая, 11:05
В подмосковном лесу нашли скелет человека, умершего около года назад
2818309314
Обсудить 3
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)БогородицкТульская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А-ля 90-ые!Вот они родимые!Встречайте,кому Путин не нравится.
8 июля, 22:43
Иван Иванов
9000012
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Военные действия в провинции Идлиб
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Данные в деле Сафронова признали секретными
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Самойлова рассказала, почему передумала разводиться с Джиганом
Актер Никита Джигурда
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
В ГИБДД допустили повышение максимальной скорости на дорогах
Певица Анита Цой
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Издатель Медиазоны Петр Верзилов
В Москве задержали Петра Верзилова
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Мясо
Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни
Венесуэльские военные
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
Лента новостейМолния