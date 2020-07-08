https://ria.ru/20200708/1574083817.html
В Тульской области нашли примотанный скотчем к дереву труп мужчины
В лесу в Тульской области нашли труп 32-летнего мужчины, заявили в региональном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:25
2020-07-08T23:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
богородицк
тульская область
происшествия
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https://ria.ru/20200507/1571078853.html
Иван Иванов
А-ля 90-ые!Вот они родимые!Встречайте,кому Путин не нравится.
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россия
богородицк
тульская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), богородицк, тульская область, происшествия