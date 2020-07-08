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Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
Протестующих, которые пытались прорваться в здание Скупщины (парламента) в Белграде, оттеснили из этого района и рассеяли по близлежащим улицам с использованием РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:33
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сербия, белград (город), в мире

Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии

22:25 08.07.2020 (обновлено: 22:33 08.07.2020)
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкПолицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
Полицейские на улице в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Протестующих, которые пытались прорваться в здание Скупщины (парламента) в Белграде, оттеснили из этого района и рассеяли по близлежащим улицам с использованием кавалерии и бронеавтомобилей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
Президент Сербии Александр Вучич
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По словам корреспондента РИА Новости, полицейские оттесняют протестующих все дальше от парламента. В районе музея истории они остановились лишь перед хоругвями (в музее проходит выставка "Короли и святые Сербии"), на одной из них, в частности, был изображен последний российский император Николай II. Остановку шеренги полиции находящиеся там горожане встретили аплодисментами.
В среду днем на акцию перед зданием Скупщины собралось несколько тысяч человек, недовольных ограничительными мерами из-за COVID-19 и политикой президента Александра Вучича.
Президент Сербии Александр Вучич в среду назвал ночные беспорядки в Белграде в связи с мерами против COVID-19, грубейшим политическим насилием за последние несколько лет, и указал на причастность ультраправых экстремистов, криминала и спецслужб из стран региона.
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