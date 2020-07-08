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В Сербии оппозиционеру разбили голову во время акции перед парламентом
Свыше тысячи человек собираются на протесты в самом центре столицы Сербии после насильственных беспорядков со вторника на среду у здания Скупщины (парламента)... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:24
александр вучич
сербия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
александр вучич, сербия, в мире

В Сербии оппозиционеру разбили голову во время акции перед парламентом

22:24 08.07.2020
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Свыше тысячи человек собираются на протесты в самом центре столицы Сербии после насильственных беспорядков со вторника на среду у здания Скупщины (парламента) страны, передает корреспондент РИА Новости. Лидеру оппозиционного движения в ходе акции разбили голову.
На акцию перед зданием Скупщины собралось несколько тысяч человек, недовольных ограничительными мерами из-за COVID-19 и политикой президента Александра Вучича.
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
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Протестующие собрались около 18.00 (19.00 мск) и прошли протестным шествием по центральным улицам к зданию парламента. Выступлений не происходит, протестующие свистят, кричат, дуют в свистки и вувузелы. Заксобрание охраняют кордоны тяжело экипированной полиции.
Известного сербского актера и лидера оппозиционного Движения свободных граждан Сергея Трифуновича в толпе перед зданием Скупщины ударили по голове фотоаппаратом и разбили ее до крови.
Предполагаемая причина нападения, по которой его активнее всего критикуют бывшие соратники по оппозиции, - отказ поддержать кампанию бойкота парламентских выборов 21 июня. Движение Трифуновича получило менее 2% голосов и не преодолело трехпроцентный барьер.
"Мы пришли сюда, чтобы поддержать протест, но место перед самым парламентом заняли, насколько я понимаю сторонники (правого) движения "Левиафан", все в черном, храбрые, когда их много. И произошло то, что произошло, не видел, кто и как меня бил", - заявил актер и политик порталу KRIK.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
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Он предположил, что агрессивные протестующие могут намеренно пытаться дискредитировать протест и подстрекать конфликты.
Протесты начались после того, как Вучич вечером во вторник заявил о планах введения с пятницы по понедельник комендантского часа из-за коронавируса, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. После его выступления в ночь на среду протестующие против ужесточения мер столкнулись с полицией при попытке прорваться в Скупщину, пострадали 43 полицейских, задержаны 24 участника протестов, различные травмы получили два десятка граждан, было сожжено пять полицейских автомобилей.
Организаторами протестной акции выступает группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим в стране 21 июня парламентским выборам. Оппозиция обвиняет власти во главе с Вучичем в несвоевременности проведения этих выборов, а также в выдаче разрешений на многие массовые спортивные и иные мероприятия, где невозможно было соблюсти меры социального дистанцирования, о чем ранее предупреждали эксперты. Вучич до сих пор все обвинения отвергал.
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