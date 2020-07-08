https://ria.ru/20200708/1574083650.html
В Саратове будут судить группу из 13 наркоторговцев
Тринадцать человек предстанут перед судом в Саратове по обвинению в участии в преступном сообществе, промышлявшем наркоторговлей, у них изъято почти 2... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:18
2020-07-08T22:18
саратов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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саратов, происшествия
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости.
Тринадцать человек предстанут перед судом в Саратове
по обвинению в участии в преступном сообществе, промышлявшем наркоторговлей, у них изъято почти 2 килограмма синтетических наркотических средств, что превышает 10 тысяч разовых доз, сообщила в среду пресс-служба областного главка МВД.
По данным главка, предполагаемый организатор и 12 участников сообщества занимались продажей наркотиков через интернет-магазин, а последующая реализация происходила путем использования системы тайников. Как считает следствие, организатор сообщества, осуществлявший руководство группой с территории одной из республик ближнего зарубежья, был объявлен в федеральный розыск и впоследствии задержан.
Следствие полагает, что задержанные могут быть причастны к 10 эпизодам преступной деятельности. Уточняется, что в общей сложности из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли свыше 1,95 килограмма синтетических наркотиков, что превышает 10 тысяч разовых доз.
"Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества и участие в нем" и статьей 228.1 УК РФ "Незаконный оборот наркотических средств в крупном и особо крупном размерах". В настоящее время уголовное дело вместо с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Саратова для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.