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В Саратове будут судить группу из 13 наркоторговцев
Тринадцать человек предстанут перед судом в Саратове по обвинению в участии в преступном сообществе, промышлявшем наркоторговлей, у них изъято почти 2... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:18
саратов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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саратов, происшествия

В Саратове будут судить группу из 13 наркоторговцев

22:18 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Тринадцать человек предстанут перед судом в Саратове по обвинению в участии в преступном сообществе, промышлявшем наркоторговлей, у них изъято почти 2 килограмма синтетических наркотических средств, что превышает 10 тысяч разовых доз, сообщила в среду пресс-служба областного главка МВД.
По данным главка, предполагаемый организатор и 12 участников сообщества занимались продажей наркотиков через интернет-магазин, а последующая реализация происходила путем использования системы тайников. Как считает следствие, организатор сообщества, осуществлявший руководство группой с территории одной из республик ближнего зарубежья, был объявлен в федеральный розыск и впоследствии задержан.
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Следствие полагает, что задержанные могут быть причастны к 10 эпизодам преступной деятельности. Уточняется, что в общей сложности из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли свыше 1,95 килограмма синтетических наркотиков, что превышает 10 тысяч разовых доз.
"Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества и участие в нем" и статьей 228.1 УК РФ "Незаконный оборот наркотических средств в крупном и особо крупном размерах". В настоящее время уголовное дело вместо с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Саратова для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.
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