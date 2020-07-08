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В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пожилых пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 56, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пензенская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

22:18 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Еще два пожилых пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 56, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 5558 случаев коронавируса. К 8 июля скончались 54 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Мужчина 1940 года рождения… Женщина 1926 года рождения... Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у обоих пациентов был ряд сопутствующих заболеваний, среди них хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, церебральных, почечных артерий, артериальная гипертензия. Кроме того, у мужчины также имелась желчнокаменная болезнь и хронический калькулезный холецистит.
По ее словам, пензенские врачи в среду выписали 79 пациентов после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших достигло 5061.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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