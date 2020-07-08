В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Еще два пожилых пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Еще два пожилых пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области , общее число умерших в регионе возросло до 56, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждены 5558 случаев коронавируса. К 8 июля скончались 54 человека с COVID-19 , включая гражданина Казахстана.

"Ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Мужчина 1940 года рождения… Женщина 1926 года рождения... Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что у обоих пациентов был ряд сопутствующих заболеваний, среди них хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, церебральных, почечных артерий, артериальная гипертензия. Кроме того, у мужчины также имелась желчнокаменная болезнь и хронический калькулезный холецистит.

По ее словам, пензенские врачи в среду выписали 79 пациентов после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших достигло 5061.