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Польская компания вернула "Газпрому" 90 миллионов долларов
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:34
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, pgnig, газпром, польша, газпром экспорт, в мире

Польская компания вернула "Газпрому" 90 миллионов долларов

22:14 08.07.2020 (обновлено: 22:34 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазовый терминал в Свиноуйсьце
Газовый терминал в Свиноуйсьце
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
Ранее председатель совета директоров PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что на счет его компании поступило 1 606 345 733,8 доллара по решению Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ. Он пояснил, что PGNiG получил от компании "Газпром экспорт" больше, чем определенная судом компенсация, размер которой составляет примерно 1,5 миллиарда долларов. Это объясняется тем, что в некоторых месяцах 2014 года с польской стороны происходили недоплаты за импортируемый газ.
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"Второго июля в рамках расчетов PGNiG вернул российскому "Газпрому" 90 миллионов долларов… в результате чистая сумма взаимных расчетов составила около 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся с 1 января 2014 года.
"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде.
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РоссияPGNiGГазпромПольшаГазпром ЭкспортВ мире
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