Польская компания вернула "Газпрому" 90 миллионов долларов

Ранее председатель совета директоров PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что на счет его компании поступило 1 606 345 733,8 доллара по решению Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ. Он пояснил, что PGNiG получил от компании "Газпром экспорт" больше, чем определенная судом компенсация, размер которой составляет примерно 1,5 миллиарда долларов. Это объясняется тем, что в некоторых месяцах 2014 года с польской стороны происходили недоплаты за импортируемый газ.