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В Саратове лесопосадку очистили от свалки химикатов
Владелец земельного участка в Саратове, где обнаружили канистры с химикатами, по требованию прокуратуры очистил участок от отходов, сообщила Волжская... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:06
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В Саратове лесопосадку очистили от свалки химикатов

22:06 08.07.2020
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© Фото : СК РФCвалка химикатов в лесопосадке вдоль дороги на поселок Юбилейный в черте Саратова
Cвалка химикатов в лесопосадке вдоль дороги на поселок Юбилейный в черте Саратова
© Фото : СК РФ
Cвалка химикатов в лесопосадке вдоль дороги на поселок Юбилейный в черте Саратова
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Владелец земельного участка в Саратове, где обнаружили канистры с химикатами, по требованию прокуратуры очистил участок от отходов, сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
В понедельник пользователь Instagram Анна Качура написала в своем аккаунте, что обнаружила свалку химикатов в лесопосадке вдоль дороги на поселок Юбилейный в черте Саратова, примерно в 300 метрах от проспекта Героев Отечества. На приложенных фотографиях запечатлена куча канистр, в том числе с надписями "соляная кислота", "хром", "кислота азотная". Следователи и Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура начали проверки по факту обнаружения канистр с химикатами в лесопосадке.
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"Прокуратурой в адрес юридического лица - владельца земельного участка, на котором размещены отходы, внесено представление. По требованию прокуратуры юридическим лицом заключен договор на утилизацию отходов с лицензированной организацией. В настоящее время земельный участок очищен от отходов, канистры с химическими веществами направлены на утилизацию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокурорская проверка по установлению виновных в незаконном размещении отходов продолжается.
Во вторник председатель СК Александр Бастрыкин поручил региональному СУСК доложить ему о ходе проверки, в том числе о возможном ущербе для здоровья людей и окружающей среды, и принятых мерах по восстановлению законных прав граждан.
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Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
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