В Саратове лесопосадку очистили от свалки химикатов

В понедельник пользователь Instagram Анна Качура написала в своем аккаунте, что обнаружила свалку химикатов в лесопосадке вдоль дороги на поселок Юбилейный в черте Саратова, примерно в 300 метрах от проспекта Героев Отечества. На приложенных фотографиях запечатлена куча канистр, в том числе с надписями "соляная кислота", "хром", "кислота азотная". Следователи и Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура начали проверки по факту обнаружения канистр с химикатами в лесопосадке.