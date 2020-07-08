https://ria.ru/20200708/1574083507.html
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:06
2020-07-08T23:47
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
дамаск (город)
в мире
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https://ria.ru/20200220/1565021150.html
7
идлиб (мухафаза)
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1400x0_80_0_0_49cee7e7c6e8ce59ee8b58ddf0790da2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, дамаск (город), в мире