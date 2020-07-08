Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Он отметил, что боевики изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом. Их сделали в лаборатории в городе Сармада.