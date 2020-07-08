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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200708/1574083507.html
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:47
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
дамаск (город)
в мире
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РИА Новости
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353
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центр примирения враждующих сторон в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, дамаск (город), в мире

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

22:06 08.07.2020 (обновлено: 23:47 08.07.2020)
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
По его словам, террористы намерены обвинить Дамаск в применении химического оружия.
Он отметил, что боевики изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом. Их сделали в лаборатории в городе Сармада.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииИдлиб (мухафаза)СирияДамаск (город)В мире
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