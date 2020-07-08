Александр Никитин вручил семье из Уварова медаль "За любовь и верность"

ТАМБОВ, 8 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в среду вручил семейной паре Милосердовых из Уварова общественную награду - медаль "За любовь и верность", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Медаль "За любовь и верность" сегодня вручают самым крепким семьям по всей стране. В Тамбовской области общественную награду в этом году получат 69 семей, проживших в браке более 25 лет. Одна из таких пар - Василий и Нина Милосердовы, сказал собеседник агентства.
"Сегодня из-за эпидемиологической ситуации собрать всех вместе, чтобы вручить эту награду традиционно, в торжественной обстановке, не получается, но мы все равно поздравим все семьи, заслуженно отмеченные этой медалью. Я рад, что сегодня у вас в гостях, и в вашем лице хочу поздравить всех жителей с этим замечательным праздником", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Супруги Милосердовы прожили вместе 47 лет. Всю жизнь Василий Александрович и Нина Николаевна сохраняют верность не только семье, но и выбранному профессиональному пути. Вся трудовая деятельность Василия Александровича связана с Уваровским сахарным заводом. Более 20 лет он проработал слесарем-наладчиком. Нина Николаевна посвятила свою жизнь творчеству. С 1973 года и по сегодняшний день она работает художником-оформителем в Уваровском городском Дворце культуры "Дружба". Супруги воспитали двух дочерей.