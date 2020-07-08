Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20200708/1574083332.html
Александр Никитин вручил семье из Уварова медаль "За любовь и верность"
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в среду вручил семейной паре Милосердовых из Уварова общественную награду - медаль "За любовь и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:58
тамбовская область
игорь никитин
александр никитин
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156296/31/1562963139_0:338:3034:2045_1400x0_80_0_0_f074709346d2a6678af31762818e88ac.jpg
https://ria.ru/20200703/1573852854.html
https://ria.ru/20200604/1572481772.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156296/31/1562963139_0:338:3034:2045_1400x0_80_0_0_f074709346d2a6678af31762818e88ac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156296/31/1562963139_305:0:3034:2047_1400x0_80_0_0_5e5b5580c992f3181a7e9e10fae79b60.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156296/31/1562963139_681:0:2728:2047_1400x0_80_0_0_ebd17f402a19b88b391a67965df9d0ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь никитин, александр никитин, тамбовская область, общество

Александр Никитин вручил семье из Уварова медаль "За любовь и верность"

21:58 08.07.2020
18
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум. День второй
Российский инвестиционный форум. День второй
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 8 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в среду вручил семейной паре Милосердовых из Уварова общественную награду - медаль "За любовь и верность", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Медаль "За любовь и верность" сегодня вручают самым крепким семьям по всей стране. В Тамбовской области общественную награду в этом году получат 69 семей, проживших в браке более 25 лет. Одна из таких пар - Василий и Нина Милосердовы, сказал собеседник агентства.
Вид на Тамбов
3 июля, 14:48Распространение нового коронавируса
В Тамбовской области отменили ряд ограничений по коронавирусу
"Сегодня из-за эпидемиологической ситуации собрать всех вместе, чтобы вручить эту награду традиционно, в торжественной обстановке, не получается, но мы все равно поздравим все семьи, заслуженно отмеченные этой медалью. Я рад, что сегодня у вас в гостях, и в вашем лице хочу поздравить всех жителей с этим замечательным праздником", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Супруги Милосердовы прожили вместе 47 лет. Всю жизнь Василий Александрович и Нина Николаевна сохраняют верность не только семье, но и выбранному профессиональному пути. Вся трудовая деятельность Василия Александровича связана с Уваровским сахарным заводом. Более 20 лет он проработал слесарем-наладчиком. Нина Николаевна посвятила свою жизнь творчеству. С 1973 года и по сегодняшний день она работает художником-оформителем в Уваровском городском Дворце культуры "Дружба". Супруги воспитали двух дочерей.
Поле
4 июня, 18:32Тамбовская область
В Тамбовской области возвратили в сельхозоборот еще 5 тысяч га земель
200000
Обсудить 0
Тамбовская областьИгорь НикитинАлександр НикитинТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Зажигалки
В саратовскую облдуму внесли проект о запрете продажи зажигалок детям
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В КБР возобновят работу санаторно-курортных учреждений
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19
Крымский политолог Александр Форманчук
Эксперт оценил законопроект об отчуждении территорий
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Глава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Число случаев коронавируса в мире превысило 11,6 миллиона
Лиственница
В Тульской области нашли примотанный скотчем к дереву труп мужчины
Минск
Рапота: инвесторов интересует проект ВСМ Петербург — Гамбург через Минск
Кадр видео падения пакета с мусором на ребенка в Красногорске
В Красногорске мусульмане помогли семье девочки, на которую упала бутылка
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Минздраве пообещали, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В банке
Банки указали на недостатки поправок в закон о потребкредите
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния