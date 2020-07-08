Александр Никитин вручил семье из Уварова медаль "За любовь и верность"

Супруги Милосердовы прожили вместе 47 лет. Всю жизнь Василий Александрович и Нина Николаевна сохраняют верность не только семье, но и выбранному профессиональному пути. Вся трудовая деятельность Василия Александровича связана с Уваровским сахарным заводом. Более 20 лет он проработал слесарем-наладчиком. Нина Николаевна посвятила свою жизнь творчеству. С 1973 года и по сегодняшний день она работает художником-оформителем в Уваровском городском Дворце культуры "Дружба". Супруги воспитали двух дочерей.