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В саратовскую облдуму внесли проект о запрете продажи зажигалок детям
Законопроект о запрете на территории Саратовской области продажи несовершеннолетним продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ, внесен в областную думу, РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:58
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
общество
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РИА Новости
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353
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, общество

В саратовскую облдуму внесли проект о запрете продажи зажигалок детям

21:58 08.07.2020
149
© Flickr / preciouskhyattЗажигалки
Зажигалки
© Flickr / preciouskhyatt
Зажигалки. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете на территории Саратовской области продажи несовершеннолетним продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ, внесен в областную думу, следует из базы проектов законов регионального парламента.
Проект внесен членами комитета облдумы по спорту, туризму и делам молодежи Юлией Литневской и Алексеем Наумовым (оба - ЕР). Они отметили, что законопроект является ответом на распространившийся в подростковой среде сниффинг - вдыхание бытового газа. Этот вид токсикомании может "вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу".
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"Товары, содержащие сжиженные углеводородные газы, не являются предметами, необходимыми ребенку в повседневной жизни, а наличие у несовершеннолетних права приобретать такие товары объективно снижает возможности родительского контроля за их использованием… Проектом закона предлагается установить ограничение розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ для личных и бытовых нужд граждан на территории Саратовской области", - говорится в пояснительной записке.
Со ссылкой на данные Минобрнауки РФ указано, что среди погибших от сниффинга большинство являются подростками в возрасте от 10 до 17 лет. Авторы проекта, ссылаясь на данные СК РФ, отметили, что с каждым годом все больше несовершеннолетних погибает от сниффинга. Так, в 2016 году было зафиксировано 65 летальных исходов, в 2017 - 142, а в 2018 году - 154.
Депутаты предложили внести изменения в закон области от 31 мая 2017 года № 43-ЗСО "Об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории Саратовской области", дополнив его статьей 3.1, указывающей, что на территории региона не допускается розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ для личных и бытовых нужд граждан". Также предлагается уточнить в законе, что под этими товарами понимаются зажигалки, а также баллоны со сжиженным углеводородным газом любой емкости, используемые для работы бытовых туристских плит, заправки зажигалок.
Ранее сообщалось, что Мосгордума в июне внесла в Госдуму законопроект, направленный на борьбу со сниффингом, в частности, предлагается запретить продажу товаров со сжиженным газом несовершеннолетним, а также закрепить, что к наносящей вред здоровью ребенка относится информация, способная вызвать у детей желание вдыхать сжиженные углеводородные газы.
Бездомные подростки
18 ноября 2019, 13:52Акценты
Сниффинг: смертельно опасное увлечение уносит жизни подростковДоступность газа, который используется в зажигалках и походных баллончиках, породила новый вид токсикомании – сниффинг. Его жертвами стали уже сотни подростков. Наркологи рассказали в эфире радио Sputnik о коварстве опасного увлечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьОбщество
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