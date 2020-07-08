В саратовскую облдуму внесли проект о запрете продажи зажигалок детям

"Товары, содержащие сжиженные углеводородные газы, не являются предметами, необходимыми ребенку в повседневной жизни, а наличие у несовершеннолетних права приобретать такие товары объективно снижает возможности родительского контроля за их использованием… Проектом закона предлагается установить ограничение розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ для личных и бытовых нужд граждан на территории Саратовской области", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты предложили внести изменения в закон области от 31 мая 2017 года № 43-ЗСО "Об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории Саратовской области", дополнив его статьей 3.1, указывающей, что на территории региона не допускается розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ для личных и бытовых нужд граждан". Также предлагается уточнить в законе, что под этими товарами понимаются зажигалки, а также баллоны со сжиженным углеводородным газом любой емкости, используемые для работы бытовых туристских плит, заправки зажигалок.