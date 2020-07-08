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Глава МИД Египта заявил о возвращении ИГ* в Ливию
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая в среду на заседании СБ ООН, заявил о возвращении в Ливию боевиков ИГ* . РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:55
самех шукри
совет безопасности оон
ливия
оон
египет
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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самех шукри, совет безопасности оон, ливия, оон, египет, в мире

Глава МИД Египта заявил о возвращении ИГ* в Ливию

21:55 08.07.2020
535
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД ЕгиптаМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД Египта
КАИР, 8 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая в среду на заседании СБ ООН, заявил о возвращении в Ливию боевиков ИГ* .
"Я очень обеспокоен тем, что боевики ИГ* вновь появились в некоторых городах западной Ливии, в особенности в Сабрате. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить, что государства-члены организации обязаны вести борьбу с терроризмом в Ливии", - сказал министр, слова которого цитирует его пресс-служба.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Вчера, 18:20
Гутерреш заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в Ливии
Глава ведомства добавил, что члены ООН также "должны осудить и любую форму поддержки, оказываемую экстремистам любой региональной стороной".
По словам Шукри, угрозы, которым подвергается Ливия, представляют опасность для западных границ Египта. "Мы не потерпим подобного рода угроз у наших границ, которые осуществляются при поддержке иностранного вмешательства", - сказал министр.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
6 июля, 11:24
Ситуация на земле в Ливии сложная, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин
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Самех ШукриСовет Безопасности ООНЛивияООНЕгипетВ мире
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