Глава МИД Египта заявил о возвращении ИГ* в Ливию

"Я очень обеспокоен тем, что боевики ИГ* вновь появились в некоторых городах западной Ливии, в особенности в Сабрате. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить, что государства-члены организации обязаны вести борьбу с терроризмом в Ливии", - сказал министр, слова которого цитирует его пресс-служба.