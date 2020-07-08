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Заявивший о давлении из-за дел Порошенко следователь уволится из ГБР
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило, что Олег Корецкий, который руководит следователями по делам экс-президента страны Петра Порошенко,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:52
петр порошенко
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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петр порошенко, украина, в мире

Заявивший о давлении из-за дел Порошенко следователь уволится из ГБР

21:52 08.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило, что Олег Корецкий, который руководит следователями по делам экс-президента страны Петра Порошенко, собирается увольняться из бюро из-за оглашения служебной информации, что якобы было подтверждено в рамках служебного расследования, сообщила в среду пресс-служба ГБР.
Ранее Корецкий заявил, что, по его мнению, в ряде дел в отношении бывшего главы государства нет состава преступления и их следует закрыть. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено. В самом ГБР слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными.
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"Один из сотрудников Государственного бюро расследований анонсировал свое интервью с "разоблачениями" деятельности руководства ГБР. Понятно, что все это спекуляции, поскольку, Олег Корецкий планирует увольняться из Бюро. Прежде всего, из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам, что нашло свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа", - сообщается в Facebook ГБР.
В бюро также добавили, что Корецкий лично неоднократно согласовывал подозрение Порошенко.
"Сообщаем, что данный работник руководил группами следователей, которые расследовали все производства в отношении пятого президента с мая 2019 и лично за своей подписью, неоднократно в течение всего 2019 года обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему президенту. По имеющейся информации, данные проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом Генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований ГБР в резонансных уголовных производствах длительное время отсутствовали", - добавили в ГБР.
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