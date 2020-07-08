Заявивший о давлении из-за дел Порошенко следователь уволится из ГБР

"Сообщаем, что данный работник руководил группами следователей, которые расследовали все производства в отношении пятого президента с мая 2019 и лично за своей подписью, неоднократно в течение всего 2019 года обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему президенту. По имеющейся информации, данные проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом Генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований ГБР в резонансных уголовных производствах длительное время отсутствовали", - добавили в ГБР.