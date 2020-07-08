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Правительство Омской области продлило льготы на выкуп земель
Губернатор Омской области Александр Бурков поручил продлить льготы при выкупе участков земли в размере 10% кадастровой стоимости и распространить послабления не РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:50
омская область
александр бурков
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александр бурков, омская область

Правительство Омской области продлило льготы на выкуп земель

21:50 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил продлить льготы при выкупе участков земли в размере 10% кадастровой стоимости и распространить послабления не только на предпринимателей, сообщили в областном правительстве.
Ранее правом на льготный выкуп могли воспользоваться только представители малого и среднего предпринимательства. Речь идет о выкупе земельных участков под объектами недвижимости, находящихся в областной собственности и в составе неразграниченных земель. Как отметили в правительстве, изменения в областное законодательство разработаны по поручению губернатора Омской области Александра Буркова для поддержки предпринимателей в период введения режима повышенной готовности.
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В результате облправительство Омской области продлило действие льготы по выкупу земельных участков в размере 10% кадастровой стоимости до 1 января 2022 года и с 8 июля распространило ее на всех собственников, включая предпринимателей, некоммерческие организации и граждан.
"На территории Российской Федерации это один из самых низких процентов выкупной стоимости земельных участков. Омская область на это пошла", - подчеркнул министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.
Подать заявления на предоставление земельного участка по льготной ставке предприниматели и другие категории собственников могут до 1 декабря 2021 года. Новые правила будут применяться также к правообладателям объектов недвижимости, обратившимся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность с 1 января 2019 года, в том числе заключившим договор купли-продажи на основании такого заявления.
Льгота распространяется, если земля находится в собственности не менее трех лет и у владельца нет долгов по платежам за земельный участок. Изменения в областное законодательство были поддержаны экспертами в составе рабочей группы при министерстве имущественных отношений Омской области. В правительстве региона продолжат разрабатывать оптимальные механизмы, которые позволят большему числу владельцев недвижимости реализовать свое право на выкуп земельного участка.
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