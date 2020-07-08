Правительство Омской области продлило льготы на выкуп земель

ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков поручил продлить льготы при выкупе участков земли в размере 10% кадастровой стоимости и распространить послабления не только на предпринимателей, сообщили в областном правительстве.

Ранее правом на льготный выкуп могли воспользоваться только представители малого и среднего предпринимательства. Речь идет о выкупе земельных участков под объектами недвижимости, находящихся в областной собственности и в составе неразграниченных земель. Как отметили в правительстве, изменения в областное законодательство разработаны по поручению губернатора Омской области Александра Буркова для поддержки предпринимателей в период введения режима повышенной готовности.

В результате облправительство Омской области продлило действие льготы по выкупу земельных участков в размере 10% кадастровой стоимости до 1 января 2022 года и с 8 июля распространило ее на всех собственников, включая предпринимателей, некоммерческие организации и граждан.

"На территории Российской Федерации это один из самых низких процентов выкупной стоимости земельных участков. Омская область на это пошла", - подчеркнул министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

Подать заявления на предоставление земельного участка по льготной ставке предприниматели и другие категории собственников могут до 1 декабря 2021 года. Новые правила будут применяться также к правообладателям объектов недвижимости, обратившимся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность с 1 января 2019 года, в том числе заключившим договор купли-продажи на основании такого заявления.