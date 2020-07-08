Небензя отверг обвинения в адрес России о вмешательстве в Ливии

"Господин председатель, сегодня мы еще раз услышали обвинения в военном вмешательстве нашей страны в дела Ливии. Мы заявляли многократно, что в зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военнослужащего. Как нет и каких-либо достоверных данных о российских гражданах, которые участвовали бы в вооруженных столкновениях в Ливии", - сказал Небензя.