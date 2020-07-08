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Небензя отверг обвинения в адрес России о вмешательстве в Ливии
Распространение ложной информации о военном вмешательстве РФ в ливийский конфликт исполняющей обязанности спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Турко... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:46
халифа хафтар
василий небензя
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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халифа хафтар, василий небензя, совет безопасности оон, ливия, оон, в мире

Небензя отверг обвинения в адрес России о вмешательстве в Ливии

21:46 08.07.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ООН, 8 июл – РИА Новости. Распространение ложной информации о военном вмешательстве РФ в ливийский конфликт исполняющей обязанности спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Турко Уильямс неприемлемо, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Ливии.
"Господин председатель, сегодня мы еще раз услышали обвинения в военном вмешательстве нашей страны в дела Ливии. Мы заявляли многократно, что в зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военнослужащего. Как нет и каких-либо достоверных данных о российских гражданах, которые участвовали бы в вооруженных столкновениях в Ливии", - сказал Небензя.
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"Но мы знаем о военных других государств, включая те государства, которые обвиняют нас – что они находятся на ливийской земле, как на востоке, так и на западе", - добавил он. По его словам, это не смущает тех, кто в силу геополитических причин стремится создать ложное впечатление, что Москва якобы вмешивается во внутреннее ливийское вооруженное противостояние.
"К сожалению, некоторые представители ООН, которые должны быть нейтральными и беспристрастными, также оказались вовлечены в такие инсинуации. В частности, мы с удивлением узнали, что нынешняя и.о. главы миссии ООН в Ливии, мисс Уильямс (и.о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Турко Уильямс – ред.), по сообщениям, распространяла эти утверждения. Это недопустимо для представителя ООН высокого уровня", - заявил Небензя.
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В мае в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов, в котором утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Халифа ХафтарВасилий НебензяСовет Безопасности ООНЛивияООНВ мире
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