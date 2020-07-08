Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

Официальной информации о месте происшествия, грузе и экипаже не приводится, однако такие инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков. Стоимость такого самолета на вторичном рынке составляет в среднем 2 миллиона долларов, грузоподъёмность - 900 кг. Месяцем ранее минобороны сообщало об аналогичном происшествии на западе страны, предположительно, сбитый самолет использовался наркоторговцами.