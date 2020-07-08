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Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщило о "нейтрализации" самолета с бортовым номером США, который нарушил воздушное... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:36
венесуэла
сша
в мире
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Колумбийцы развозят наркоту. По этому тишина. Такой скандал никому не нужен.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
венесуэла, сша, в мире

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

21:36 08.07.2020
28862
© AP Photo / Fernando LlanoВенесуэльские военные
Венесуэльские военные
© AP Photo / Fernando Llano
Венесуэльские военные. Архивное фото
МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщило о "нейтрализации" самолета с бортовым номером США, который нарушил воздушное пространство страны.
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
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Сообщение сопровождают снимки горящего сбитого судна, на киле которого хорошо сохранен номер N339AV. Согласно данным сервиса Flightradar, речь о самолете марки Hawker 800, принадлежащем частному лицу. Накануне он выполнял зарегистрированный полет на территории Мексики из центрального штата Толука на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо.
Официальной информации о месте происшествия, грузе и экипаже не приводится, однако такие инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков. Стоимость такого самолета на вторичном рынке составляет в среднем 2 миллиона долларов, грузоподъёмность - 900 кг. Месяцем ранее минобороны сообщало об аналогичном происшествии на западе страны, предположительно, сбитый самолет использовался наркоторговцами.
В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом, затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.
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ВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Колумбийцы развозят наркоту. По этому тишина. Такой скандал никому не нужен.
8 июля, 22:31
Andrej Kozakov
811000
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