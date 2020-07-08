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Данные в деле Сафронова признали секретными
Эксперты признали секретными данные, которые советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов предположительно передавал иностранной спецслужбе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-09T00:17
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
сизо лефортово
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574082493.html
https://ria.ru/20200708/1574053352.html
Адвокаты не подписали соглашение о неразглашении гос.тайны и следствия и хотят ,чтобы их ознакомили с делом , в котором есть гос.тайна.
69
тоесть они сами себя загнали в эту ситуацию.
49
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040691_0:137:1200:812_1400x0_80_0_0_cc712edda3f309c2d713d41305ccff64.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", сизо лефортово, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Данные в деле Сафронова признали секретными

21:33 08.07.2020 (обновлено: 00:17 09.07.2020)
7903
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Эксперты признали секретными данные, которые советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов предположительно передавал иностранной спецслужбе, сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Иван Павлов.
По словам защитника, к такому выводу пришли специалисты из Министерства обороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, результаты экспертизы фигурируют в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Задержание Ивана Сафронова
7 июля, 12:22
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
"Мы не видели этих документов, и не факт, что увидим их при предъявлении обвинения", — заявил Павлов.
Юрист отметил, что защита попросит следствие пояснить суть дела и обосновать обвинение.

"Мало написать, что передавал данные. Необходимо сказать, как, при каких обстоятельствах. Пока мы не понимаем, от чего защищаться, — право на защиту нарушено", — сказал он.

По мнению Павлова, следствие пытается скрыть связь между подозрением в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова.
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы "Роскосмоса" до 6 сентября. ФСБ подозревает его в сборе и передаче в НАТО информации о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. По словам защиты, Сафронову вменяют в вину работу на чешские спецслужбы, которые передавали эти сведения в США. По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину Сафронов не признал.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
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В ОНК рассказали о состоянии находящегося в СИЗО Сафронова
Ранее подозреваемый работал корреспондентом "Коммерсанта" и спецкором газеты "Ведомости", он специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая. В госкорпорации полагают, что задержание Сафронова не связано с его работой, так как доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задержание мужчины также не связано с его журналистской деятельностью.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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1061183331
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"СИЗО ЛефортовоФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
Адвокаты не подписали соглашение о неразглашении гос.тайны и следствия и хотят ,чтобы их ознакомили с делом , в котором есть гос.тайна.
8 июля, 21:38
АПАлександр Перов
5851005
тоесть они сами себя загнали в эту ситуацию.
8 июля, 21:38
АПАлександр Перов
4312003
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