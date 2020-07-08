Данные в деле Сафронова признали секретными

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Эксперты признали секретными данные, которые советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов предположительно передавал иностранной спецслужбе, сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Иван Павлов.
По словам защитника, к такому выводу пришли специалисты из Министерства обороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, результаты экспертизы фигурируют в постановлении о возбуждении уголовного дела.
"Мы не видели этих документов, и не факт, что увидим их при предъявлении обвинения", — заявил Павлов.
Юрист отметил, что защита попросит следствие пояснить суть дела и обосновать обвинение.
"Мало написать, что передавал данные. Необходимо сказать, как, при каких обстоятельствах. Пока мы не понимаем, от чего защищаться, — право на защиту нарушено", — сказал он.
По мнению Павлова, следствие пытается скрыть связь между подозрением в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова.
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы "Роскосмоса" до 6 сентября. ФСБ подозревает его в сборе и передаче в НАТО информации о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. По словам защиты, Сафронову вменяют в вину работу на чешские спецслужбы, которые передавали эти сведения в США. По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину Сафронов не признал.
Ранее подозреваемый работал корреспондентом "Коммерсанта" и спецкором газеты "Ведомости", он специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая. В госкорпорации полагают, что задержание Сафронова не связано с его работой, так как доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задержание мужчины также не связано с его журналистской деятельностью.