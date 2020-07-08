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В Москве задержали трех человек за пикеты в поддержу Сафронова
Три человека в центре Москвы были задержаны в ходе серии одиночных пикетов в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:29
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
иван сафронов
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве задержали трех человек за пикеты в поддержу Сафронова

21:29 08.07.2020
675
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека в центре Москвы были задержаны в ходе серии одиночных пикетов в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передаёт корреспондент РИА Новости.
Серия одиночных пикетов проходит второй день. Во вторник сообщалось о задержании более 15 человек, в том числе журналистов "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект", а также телеведущей Ксении Собчак, утверждающей, что не участвовала в пикете.
Участники приходили к зданию ФСБ РФ с самодельными плакатами в поддержку Сафронова. Правоохранители через громкоговоритель напоминали гражданам о соблюдении дистанции и запрете на проведение массовых мероприятий.
У пикетчиков полицейские сначала проверяли документы, а затем просили пройти с ними. Среди задержанных была специальный корреспондент RT Мария Шерстюкова.
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Вчера, 09:45
Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября. Сафронов вину не признает.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"Иван СафроновРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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