В Москве задержали трех человек за пикеты в поддержу Сафронова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека в центре Москвы были задержаны в ходе серии одиночных пикетов в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передаёт корреспондент РИА Новости.
Серия одиночных пикетов проходит второй день. Во вторник сообщалось о задержании более 15 человек, в том числе журналистов "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект", а также телеведущей Ксении Собчак, утверждающей, что не участвовала в пикете.
Участники приходили к зданию ФСБ РФ с самодельными плакатами в поддержку Сафронова. Правоохранители через громкоговоритель напоминали гражданам о соблюдении дистанции и запрете на проведение массовых мероприятий.
У пикетчиков полицейские сначала проверяли документы, а затем просили пройти с ними. Среди задержанных была специальный корреспондент RT Мария Шерстюкова.
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября. Сафронов вину не признает.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
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