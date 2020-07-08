В ОНК рассказали о состоянии находящегося в СИЗО Сафронова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене советник главы Арестованный по делу о госизмене советник главы Роскоcмоса Иван Сафронов не жалуется на давление в СИЗО Лефортово, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

"Он сейчас находится в карантинной камере. Сокамерников у него нет. Давления, с его слов, никакого не оказывается. Он в спокойном состоянии", - сказал Мельников.

По его словам, Сафронов интересовался подпиской на периодические издания. Мельников также рассказал, что он пожаловался на неудобный матрас.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ , советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.