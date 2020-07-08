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В ОНК рассказали о состоянии находящегося в СИЗО Сафронова
Арестованный по делу о госизмене советник главы Роскоcмоса Иван Сафронов не жалуется на давление в СИЗО Лефортово, сообщил РИА Новости ответственный секретарь... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:22
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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353
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", общественно-наблюдательная комиссия (онк), роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

В ОНК рассказали о состоянии находящегося в СИЗО Сафронова

21:22 08.07.2020
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© РИА НовостиИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости
Иван Сафронов в Лефортовском суде
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене советник главы Роскоcмоса Иван Сафронов не жалуется на давление в СИЗО Лефортово, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
"Он сейчас находится в карантинной камере. Сокамерников у него нет. Давления, с его слов, никакого не оказывается. Он в спокойном состоянии", - сказал Мельников.
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По его словам, Сафронов интересовался подпиской на периодические издания. Мельников также рассказал, что он пожаловался на неудобный матрас.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Общественно-наблюдательная комиссия (ОНК)РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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