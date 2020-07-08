В КБР возобновят работу санаторно-курортных учреждений

В Подмосковье с 25 июля заработают рестораны, бары и кафе

В Подмосковье с 25 июля заработают рестораны, бары и кафе

Отмечается, что также будет разрешено проводить торжественные церемонии регистрации брака с количеством гостей до 10 человек.