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В КБР возобновят работу санаторно-курортных учреждений
Власти Кабардино-Балкарии планируют с 10 июля возобновить работу санаторно-курортных организаций, а также гостиниц, турбаз и пансионатов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:22
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В КБР возобновят работу санаторно-курортных учреждений

21:22 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют с 10 июля возобновить работу санаторно-курортных организаций, а также гостиниц, турбаз и пансионатов, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что в КБР выявлены 5388 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 4324 человека.
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В среду глава КБР Казбек Коков провел заседание регионального оперативного штаба.
"С учетом складывающейся позитивной динамики правительством КБР по согласованию с Роспотребнадзором предлагается с 10 июля возобновить деятельность санаторно-курортных организаций. Также смогут начать работу гостиницы, турбазы, пансионаты с ограничением заполняемого коечного фонда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет разрешено проводить торжественные церемонии регистрации брака с количеством гостей до 10 человек.
"Откроются плавательные бассейны, фитнес-центры, бани, сауны. Снимаются ограничения по посещению учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного образования", - подчеркивает пресс-служба.
По ее данным, при этом предлагается продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
"По итогам обсуждения глава КБР дал поручение ответственным лицам подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых документов", - уточняет пресс-служба.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Казбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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