В КБР возобновят работу санаторно-курортных учреждений

НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют с 10 июля возобновить работу санаторно-курортных организаций, а также гостиниц, турбаз и пансионатов, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что в КБР выявлены 5388 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 4324 человека.
В среду глава КБР Казбек Коков провел заседание регионального оперативного штаба.
"С учетом складывающейся позитивной динамики правительством КБР по согласованию с Роспотребнадзором предлагается с 10 июля возобновить деятельность санаторно-курортных организаций. Также смогут начать работу гостиницы, турбазы, пансионаты с ограничением заполняемого коечного фонда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет разрешено проводить торжественные церемонии регистрации брака с количеством гостей до 10 человек.
"Откроются плавательные бассейны, фитнес-центры, бани, сауны. Снимаются ограничения по посещению учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного образования", - подчеркивает пресс-служба.
По ее данным, при этом предлагается продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
"По итогам обсуждения глава КБР дал поручение ответственным лицам подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых документов", - уточняет пресс-служба.
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