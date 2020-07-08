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В Госдуме прокомментировали решение Литвы запретить вещание RT
Стремление запретить вещание телеканала с большой аудиторией - признак недемократичного государства, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:17
телеканал rt
госдума рф
елена панина
литва
в мире
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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телеканал rt, госдума рф, елена панина, литва, в мире

В Госдуме прокомментировали решение Литвы запретить вещание RT

21:17 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стремление запретить вещание телеканала с большой аудиторией - признак недемократичного государства, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя запрет трансляции телеканалов RT в Литве.
Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране.
Офис телеканала RT в Москве
Вчера, 18:23Сказано в эфире
"Прямой акт цензуры". Вице-президент СЖР о запрете вещания RT в ЛитвеКомиссия по радио и телевидению Литвы сообщила о запрете трансляции в стране пяти телеканалов RT. Вице-президент Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире радио Sputnik прокомментировал решение литовских властей.
"Стремление заткнуть рот телеканалу, позиция которого собирает широкую зрительскую аудиторию, - это признак авторитарного, если не сказать тоталитарного общества. Никакой демократией здесь даже не пахнет", - сказала Панина.
Она отметила, что в 90-е годы Литва выгодно отличалась от других прибалтийских государств отсутствием политической дискриминации русскоязычного населения, которое в массовом порядке не лишали гражданства и не записывали в "оккупанты", как в соседних Латвии и Эстонии.
"Однако эти времена давно прошли, и сегодня по градусу русофобии Литва не просто догнала, но даже перегнала балтийских соседей. Похоже, власти Литвы сильно переживали, что не смогли запретить RT раньше Латвии, где это уже произошло, и торопились сделать это раньше Эстонии, где подобный запрет только обсуждается", - заключила Панина.
На минувшей неделе вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
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Симоньян прокомментировала возможность запрета RT в Эстонии
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
В начале июля Симоньян иронично отметила в своем Twitter, что после того, как Литва решила запретить вещание каналов RT вслед за Латвией, стоит ждать, когда к акции по защите своего арабо- и испаноязычного населения от RT присоединится Эстония.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов RT.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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