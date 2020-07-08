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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574082182.html
В Израиле число случаев коронавируса превысило 33 тысячи
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1289 за сутки и достигло вечером в среду 33 175, еще два пациента с таким диагнозом РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, израиль, в мире

В Израиле число случаев коронавируса превысило 33 тысячи

21:13 08.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1289 за сутки и достигло вечером в среду 33 175, еще два пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 344, сообщает министерство здравоохранения.
По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 14 516. В тяжелом состоянии находятся 113 пациентов, из них 39 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 315 человек уже выздоровели.
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Вчера, 19:51Распространение нового коронавируса
В Минздраве одобрили третий препарат для лечения коронавируса
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое.
Ранее в понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Эти меры должны быть одобрены Кнессетом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
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