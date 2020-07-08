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В Сочи из-за сильного ливня подтопило улицы
Спасатели ликвидируют последствия залпового ливня в Сочи, во время которого никто не пострадал, но подтопило улицы и упали десятки деревьев, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:10
погода
сочи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
погода, сочи, происшествия

В Сочи из-за сильного ливня подтопило улицы

21:10 08.07.2020
1396
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкЛивень в Сочи
Ливень в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Ливень в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия залпового ливня в Сочи, во время которого никто не пострадал, но подтопило улицы и упали десятки деревьев, сообщает администрация города.
Штормовое предупреждение о ливнях и угрозе формирования смерчей над морем было объявлено в Сочи. Вечером в среду на курорт обрушилась стихия.
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"Прошел залповый ливень. В разных районах курорта повалены десятки деревьев. Спасатели оперативно ликвидируют их на проезжей части. На некоторых улицах наблюдаются подтопления… Серьезных происшествий, связанных с залповым ливнем, в Сочи на данный час не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на Аллее Челтенхема дерево упало на линию электропередач. Сотрудники муниципальной службы спасения оперативно распилили и вывезли ствол и ветки. Люди не пострадали. Движение автотранспорта на этом участке пока осуществляется в режиме реверса. Энергетики обещают оперативно устранить аварию.
"Мониторинговые группы продолжают следить за уровнем воды в реках. Все экстренные службы курорта работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Смерч
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