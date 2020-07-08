В Сочи из-за сильного ливня подтопило улицы

СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия залпового ливня в Сочи, во время которого никто не пострадал, но подтопило улицы и упали десятки деревьев, сообщает администрация города.

Штормовое предупреждение о ливнях и угрозе формирования смерчей над морем было объявлено в Сочи. Вечером в среду на курорт обрушилась стихия.

"Прошел залповый ливень. В разных районах курорта повалены десятки деревьев. Спасатели оперативно ликвидируют их на проезжей части. На некоторых улицах наблюдаются подтопления… Серьезных происшествий, связанных с залповым ливнем, в Сочи на данный час не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Аллее Челтенхема дерево упало на линию электропередач. Сотрудники муниципальной службы спасения оперативно распилили и вывезли ствол и ветки. Люди не пострадали. Движение автотранспорта на этом участке пока осуществляется в режиме реверса. Энергетики обещают оперативно устранить аварию.