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В Сочи из-за сильного ливня подтопило улицы
Спасатели ликвидируют последствия залпового ливня в Сочи, во время которого никто не пострадал, но подтопило улицы и упали десятки деревьев, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:10
2020-07-08T21:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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погода, сочи, происшествия
СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия залпового ливня в Сочи, во время которого никто не пострадал, но подтопило улицы и упали десятки деревьев, сообщает администрация города.
Штормовое предупреждение о ливнях и угрозе формирования смерчей над морем было объявлено в Сочи. Вечером в среду на курорт обрушилась стихия.
"Прошел залповый ливень. В разных районах курорта повалены десятки деревьев. Спасатели оперативно ликвидируют их на проезжей части. На некоторых улицах наблюдаются подтопления… Серьезных происшествий, связанных с залповым ливнем, в Сочи на данный час не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на Аллее Челтенхема дерево упало на линию электропередач. Сотрудники муниципальной службы спасения оперативно распилили и вывезли ствол и ветки. Люди не пострадали. Движение автотранспорта на этом участке пока осуществляется в режиме реверса. Энергетики обещают оперативно устранить аварию.
"Мониторинговые группы продолжают следить за уровнем воды в реках. Все экстренные службы курорта работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.