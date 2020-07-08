Грызлов упрекнул Украину в попытках уйти от предметного обсуждения

По его словам, "путем постоянной перетасовки своих представителей украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп". "Это серьезно тормозит работу контактной группы, и это дополнительный фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом", - указал он.