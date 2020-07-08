Грызлов упрекнул Украину в попытках уйти от предметного обсуждения

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Киев пытается уйти от предметного обсуждения вопросов, это серьезно тормозит работу контактной группы по Донбассу, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам ее заседания.
"Единственный способ разрешения внутриукраинского конфликта – это четкое, полное и последовательное выполнение обязательств Киева и Донбасса по Минским договоренностям. А это возможно сделать только в режиме прямого диалога по всем аспектам политического урегулирования между органами власти Киева, Донецка и Луганска", - заявил Грызлов.
По его словам, "путем постоянной перетасовки своих представителей украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп". "Это серьезно тормозит работу контактной группы, и это дополнительный фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом", - указал он.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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