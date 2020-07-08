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Грызлов упрекнул Украину в попытках уйти от предметного обсуждения
Киев пытается уйти от предметного обсуждения вопросов, это серьезно тормозит работу контактной группы по Донбассу, заявил полпред РФ в контактной группе Борис... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:09
ситуация в днр и лнр
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донецкая народная республика
борис грызлов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, украина, в мире

Грызлов упрекнул Украину в попытках уйти от предметного обсуждения

21:09 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Киев пытается уйти от предметного обсуждения вопросов, это серьезно тормозит работу контактной группы по Донбассу, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам ее заседания.
"Единственный способ разрешения внутриукраинского конфликта – это четкое, полное и последовательное выполнение обязательств Киева и Донбасса по Минским договоренностям. А это возможно сделать только в режиме прямого диалога по всем аспектам политического урегулирования между органами власти Киева, Донецка и Луганска", - заявил Грызлов.
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По его словам, "путем постоянной перетасовки своих представителей украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп". "Это серьезно тормозит работу контактной группы, и это дополнительный фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом", - указал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловУкраинаВ мире
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