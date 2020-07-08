Украина отказалась от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Киев не считает, что встречи по Донбассу зашли в тупик

Киев не считает, что встречи по Донбассу зашли в тупик

"При этом Киев заявил отказ от своей собственной представленной ранее инициативы по формату составления списков. Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории" , - указал он.