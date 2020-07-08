https://ria.ru/20200708/1574081806.html
Украина отказалась от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Киев отказался от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения, заявил полпред РФ в контактной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:05
2020-07-08T21:05
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
борис грызлов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122097_0:0:3091:1739_1400x0_80_0_0_f074ef4443c909f45f3d276189abf70d.jpg
https://ria.ru/20200708/1574065951.html
https://ria.ru/20200703/1573861579.html
1
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122097_0:0:3091:1739_1400x0_80_0_0_f074ef4443c909f45f3d276189abf70d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122097_324:0:3055:2048_1400x0_80_0_0_5dad7ef63dca92192b0f5b93c4ff57b2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122097_665:0:2713:2048_1400x0_80_0_0_7c4a79a71ca36b4f4dcc6163db20fc14.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, украина, в мире