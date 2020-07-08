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Украина отказалась от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Киев отказался от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения, заявил полпред РФ в контактной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:05
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
борис грызлов
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, украина, в мире

Украина отказалась от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

21:05 08.07.2020
2593
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Обмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Киев отказался от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам ее заседания.
"В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения", - сказал Грызлов.
Алексей Резников
Вчера, 15:58
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"При этом Киев заявил отказ от своей собственной представленной ранее инициативы по формату составления списков. Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории" , - указал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава ДНР Денис Пушилин
3 июля, 16:42
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35021524
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловУкраинаВ мире
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