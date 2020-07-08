https://ria.ru/20200708/1574081697.html
Глава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал легкие и сердце наиболее уязвимыми после заражения коронавирусом. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:02
2020-07-08T22:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
https://ria.ru/20200319/1568742369.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество