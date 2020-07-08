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Глава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал легкие и сердце наиболее уязвимыми после заражения коронавирусом. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Глава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса

21:02 08.07.2020 (обновлено: 22:28 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал легкие и сердце наиболее уязвимыми после заражения коронавирусом.
По словам министра, переболевшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, нуждаются в реабилитации.
"Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие, вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, миокардиты", — пояснил глава ведомства в эфире канала "Россия 1".
Мурашко также предупредил о запрете на начальном этапе на большие физические нагрузки после излечения. Министр объяснил, что этого нельзя делать из-за истощения организма.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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