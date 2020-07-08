Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске

В ведомстве отметили, что накануне Колдун почувствовал недомогание, у него поднялась температура, и артист решил сдать тест на коронавирус. "В приемном покое ему сделали экспресс-тест, который показал сомнительный результат на наличие иммуноглобулинов М, в связи с чем было решено провести дальнейшую ПЦР-диагностику", - отметили в пресс-службе.