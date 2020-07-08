Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске

МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза", результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.
"В связи с многочисленными запросами от поклонников творчества Дмитрия Колдуна сообщаем, что он действительно был госпитализирован в шестую больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза. В стационаре ему проведен комплекс диагностических мероприятий с целью исключения, в том числе, вирусной пневмонии", - говорится в сообщении министерства в Telegram.
В ведомстве отметили, что накануне Колдун почувствовал недомогание, у него поднялась температура, и артист решил сдать тест на коронавирус. "В приемном покое ему сделали экспресс-тест, который показал сомнительный результат на наличие иммуноглобулинов М, в связи с чем было решено провести дальнейшую ПЦР-диагностику", - отметили в пресс-службе.
По данным минздрава, диагноз "пневмония" у Колдуна исключен, также получены отрицательные результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и отрицательный результат количественного теста на наличие антител.
"Состояние Дмитрия стабильное. Пациент планируется к выписке на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. Окончательный диагноз будет выставлен по результатам лабораторных исследований на наличие возбудителей респираторных заболеваний", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.